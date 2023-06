Niet alleen Izegemnaren zoeken verkoeling: “Fantastisch buitenzwembad in Izegem”

Het weekend van zaterdag 10 juni en zondag 11 juni is het eerste weekend van 2023 waarbij de temperaturen de 30 graden overstijgen. Naast heel wat Izegemnaren zochten ook heel wat anderen verkoeling aan het Izegems buitenzwembad.

Redders Nina Allosserie, Kjell Van Daele en Phaedra Beggia

“Normaal is het al langer warm en dan komen ze verspreider, maar nu is het weer van de ene op de andere dag gekeerd”, vertelt redder Phaedra Beggia (22) uit Izegem. “Het water is normaal al warmer dan het nu is omdat we geen mooie lente hadden.”

“Natuurlijk is het dan meteen heel druk als het eindelijk mooi weer wordt. We mogen er maximum 457 toelaten en dat aantal halen we op het drukste moment wel. Er is dan ook voldoende security aanwezig en één politieagent. Wij staan ook paraat en zorgen dat alles duidelijk is. Zo kan je al ruzies vermijden door duidelijkheid te scheppen en een duidelijke communicatie te hanteren.”

Remi Lahousse (8) en Julot Degroote (7) komen met mama’s Maxime Hemeryck en Nandita Kesteloot genieten van het buitenbad

“Wij komen iedere zomer toch wel twee à drie keer naar het zwembad van Izegem”, vertelt Maxime Hemeryck uit Roeselare. “Samen met mijn vriendin Nandita uit Izegem komen we met onze kindjes terwijl de papa’s eens iets anders doen.”

“We komen vooral zodat de kindjes eens kunnen zwemmen en spelen. We hebben er lang op moeten wachten dit jaar. Wij gaan ook mee in het zwembad om te spelen maar blijven ook graag even in de ligweide. Er zijn gelukkig voldoende redders zodat we niet ongerust hoeven te zijn. Er zijn ook heel wat speelmogelijkheden voor de kinderen om zich uit te leven.”

De familie van Amy (5) en Eleonora (2) komt graag naar Izegem

“Als het mooi weer is, zit ik hier elke dag”, lacht Sepi Molai die van Roeselare naar Izegem komt om van het buitenzwembad te genieten. “Als ik niet moet werken natuurlijk. Vorig jaar zat ik hier echt iedere dag. Izegem heeft dan ook het beste buitenzwembad in de omgeving. Het is hier perfect, echt waar. Heel veel controle en security waardoor je een veilig gevoel krijgt en het ligt er ook steeds proper bij.”

“Zelf ga ik ook het zwembad in om lengtes te zwemmen en om samen met de kinderen te ravotten. Het is natuurlijk vooral voor hen dat we komen, want ze hebben enorm veel plezier hier.”

Ghysels Emi (40), Ruben De Vriendt (12), Tomas De Vriendt (12), Bart De Vriendt (40) uit Ingelmunster

“In de zomer komen we hier heel veel, quasi dagelijks eigenlijk”, vertelt Bart De Vriendt uit Ingelmunster. “Vorig jaar hebben we ontdekt dat Izegem zo’n fantastisch buitenzwembad heeft dankzij de subsidiëring van de gemeente zodat wij hier ook aan hetzelfde tarief kunnen komen als Izegemnaren.” “We komen vooral om te ontspannen en ook een beetje als verfrissing en afkoeling”, vult Emi aan. “Meestal komen we ’s avonds als het iets kalmer is.”

“Er valt niets op aan te merken hier, of toch”, gaat Bart verder. “Het is jammer dat er geen ligzetels meer zijn omdat er soms ruzie van kwam. Er zijn steeds meer zwembaden die aan vervanging toe zijn en we hopen dat het buitenzwembad in Izegem zeker mag blijven bestaan.”

“Het is een zeldzaamheid dat we hier eens in het gras zitten. Meestal zitten we de hele tijd in het zwembad. Een beetje duiken met de duikbril, van de springplank en op de glijbanen. De kinderen zitten nog in het lager en de examens komen er aan, maar het is eens een leuke ontspanning. We komen bovendien maar enkele uurtjes.”

(RV)