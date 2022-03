Nico Speleers goochelt voor het eerst voor publiek

Nico Speleers uit Kuurne trad voor het eerst op voor een publiek als goochelaar. Het drie kwartier durende optreden in wijkcentrum Ter Groenen Boomgaard in Kuurne werd gesmaakt door de aanwezigen. “Fijn dat ik mensen een gezellige namiddag kon aanbieden”, glimlacht Nico.

Vorig jaar met het verlof startten Nico Speleers (50) en zijn partner An Speleers (49) voor de grap met hun TikTok-kanaaltje ‘An en Nico (West-Vlaamse Leute)’. “We namen een filmpje op in de Bourla in Antwerpen.”

“De week erop waren we in Limburg in de periode van de overstromingen. We draaiden filmpjes waar gefietst werd door het water en we maakten een parodie op het bord dat aangaf dat we niet door mochten. Tot onze grote verbazing zagen we onze kijkcijfers stijgen. We hebben hier dan verder op gebouwd.”

West-Vlaams

De eerste filmpjes van An en Nico waren gewoon in het West-Vlaams. “Dat West-Vlaams is eigenlijk onze insteek. We verfilmden grapjes en maakten parodieën. Zo lachten we eens met ‘de laagste prijzen’ in Colruyt, waarvoor we in de winkel zelf filmden en letterlijk gingen zoeken naar de prijzen die het ‘laagst’ bij de grond te vinden waren.”

“We maakten ook een parodie op producten die je in Griekenland koopt, met een insteek naar het West-Vlaams. We gaven ook al in filmpjes mee dat je West-Vlaams in elk land kan gebruiken, maar dat je moet opletten want in ieder land begrijpen ze je anders. Het gebeurt ook dat we inspelen op de actualiteit, zoals na een nacht met vallende sterren. We zoeken altijd naar de grappige noot om iets te brengen.”

Goochelen

Na het verfilmen van grapjes kwam Nico op het idee om ook goochelfilmpjes te maken. “Ik had een oom die goochelaar was en zijn shows waren altijd goed. We startten met kleine trucjes met keukengerief. Deze liepen goed, en dan besloten we om wat grootser uit te pakken.”

Nico koopt al zijn trucs in China, en hij leert ze ook via zijn leveranciers uitvoeren. Hij heeft al een heel assortiment aan trucs en droomt ervan om nog een messenbak aan te kopen. “Mijn oom had die ook, maar hij is al lang overleden en toen dat gerief verkocht werd, dacht ik er nog niet aan om ook zelf te goochelen.”

An en Nico maken samen de filmpjes en ook An helpt mee met het goochelen. “Het is fijn om dat samen te kunnen doen. We hadden er al veel plezier mee.” Op hun kanaal hebben Nico en An al een vast kijkerspubliek. Een van hun filmpjes haalde al 28.000 likes.

“Beetje zenuwachtig”

Ook in Kuurne, waar Nico en An wonen, werden de filmpjes al opgemerkt. Mensen genoten zo van die filmpjes dat de Ouderenraad afdeling Cultuur kwam aankloppen om een goochelnamiddag te brengen voor de ouderenraad en enkele mensen van Groep Ubuntu uit Kuurne.

An kon er niet bij zijn – ze werkt als kinderverzorgster in Rumbeke – waardoor Nico niet alle trucs kon doen. Nico nam verlof. Hij werkt als administratief bediende en is ook reporter voor De Krant van West-Vlaanderen en BRU vzw. De drie kwartier durende show van Nico kon het publiek bekoren.

“Er gingen heel wat voorbereidingsuurtjes aan vooraf”, geeft Nico toe. “Het is helemaal anders dan als we thuis in onze studio filmpjes opnemen. Ik was in het begin zelfs een beetje zenuwachtig maar dat ging snel over.”

Belangeloos

Nico had een rookmachine mee en verhuisde vier productiebakken met materiaal. “Het was het waard: ik kon de mensen een fijne namiddag bezorgen.” Nico deed dit belangeloos. “Mijn optreden werd twee keer uitgesteld door de coronamaatregelen. Ik ben blij dat het uiteindelijk kon plaatsvinden.”

Onmiddellijk kwamen er vragen om dit nog te doen. “Ik kan natuurlijk niet elke week verlof nemen, met mijn werk is dat niet haalbaar, maar ik heb het met plezier gedaan en wil gerust nog eens mensen een aangename namiddag amusement bezorgen!”, besluit hij.