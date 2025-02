Nicky is Prins Carnaval Groot Oostende 2025

Vrijdagavond werd de nieuwe Prins Carnaval Groot Oostende gekozen in de evenementenhal van het Batimont Solar park. Kandidaat Nicky won het van zijn tegenkandidaat Niels. Komende vrijdag mag Nicky, samen met Prinses Shanaya, en hun gevolg, de sleutel van de stad in ontvangst nemen.

De Orde van de Kloeffe, organisator van de prinsverkiezing in Oostende, week voor de gelegenheid uit naar een nieuwe locatie. Deze keer werd er gekozen voor het Batimont Solar Park, waar KV Diksmuide-Oostende haar thuiswedstrijden speelt. Twee kandidaten streden er om de titel van Prins Carnaval Groot Oostende. De twee voerden een show op en uiteindelijk was het schepen van Carnaval Niko Geldhof (Vooruit Plus) die de nieuwe Prins carnaval mocht bekendmaken.

Dat werd Nicky. Hij kreeg 446 stemmen achter zijn naam. Het bolletje van zijn tegenkandidaat Niels werd 96 keer gekleurd. 19 mensen stemden ongeldig. Komend weekend staat het Carnavalweekend op het programma, een weekend waar heel wat carnavalisten reikhalzend naar uitkijken. Vrijdagavond krijgt het prinsenpaar symbolisch de sleutel van de stad in handen. Ze regeren dan drie dagen over Oostende.