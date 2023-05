Nele Bouve organiseert workshop oriëntaalse dans in Diksmuide

Op zondag 7 mei van 10 tot 11 uur komt Nele Bouve (49) uit Ieper een workshop oriëntaalse dans geven in Diksmuide.

“Starten kan ongeacht leeftijd of figuur en staat ook open voor mannen. Ik heb al lesgegeven aan kinderen van 10/11 jaar, maar evengoed aan oma’s. Na een uurtje dans kan men thuis al eens iets tonen. We beginnen van nul en bouwen geleidelijk aan op zodat iedereen mee kan doen. Men leert energie en elegantie uitstralen met respect voor het lichaam”, legt Nele uit.

Iedereen is van harte welkom op zondag 7 mei van 10 tot 11 uur, maar de deuren zijn open vanaf 9.30 uur in Dansschool Next Level in de Esenweg 5 in Diksmuide.

Inschrijven kan via www.helleh.raqs@gmail.com en kost 15 euro. Meer info over waar Nele mee bezig is vindt men op de site www.hellehraqs.be

(foto ACK)