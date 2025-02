Neef en nicht Louie (6) en June (11) zijn nieuw jeugdprinsenpaar

Zondagmiddag werd in Bistro De Perse een nieuw jeugdprinsenpaar verkozen.

De nieuwe jeugdprins is Louie Goethals (6) van SJSP Campus Zuidlaan, jeugdprinses June De Meulenaere (11) zit in het zesde leerjaar van d’Oefenschool en is aangesloten bij kindercarnavalsvereniging De Splentertjes. Louis werd pas in december zes jaar, en was wat overweldigd door al de aandacht. Trouwens nog een leuk detail: de jeugdprins- en prinses zijn neef en nicht van elkaar. June droomde er al lang van om jeugdprinses te worden. “Nu is het uitkijken naar carnaval, dan mogen we allebei mee in de stoet”, aldus June. Er waren dit jaar een tachtigtal kinderen ingeschreven.

De papa van Louie was in 2009 de 59ste Blankenbergse Prins Carnaval, Remi Goethals, met Remi I als prinsennaam.