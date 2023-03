Natuurpunt De Torenvalk lanceert nieuwe wandelgids

Natuurpunt De Torenvalk in Tielt lanceert een gloednieuwe streek- en wandelgids voor met daarin veertien wandelroutes in tien verschillende gemeentes in het hart van onze provincie. “De wandelingen leiden naar vaak onbekende, rustige wandelwegen en charmante hoeken met flarden natuur, open ruimte en erfgoed”, aldus de natuurvereniging.

“De twee lange coronajaren verplichtten ons om in eigen streek ontspanning en beweging te zoeken”, zegt Frank Develtere van De Torenvalk. “Ook vandaag blijft de behoefte om dichtbij huis verder op verkenning te gaan en daarom staken we met een enthousiaste werkgroep de koppen bij elkaar voor deze nieuwe streek- en wandelgids. Elk van de tien gemeenten uit ons werkingsgebied (Ardooie, Dentergem, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Pittem, Tielt, Wielsbeke en Wingene – red.) komt aan bod.”

De wandelingen voeren langs trage, vaak onverharde wegeltjes en zijn tussen 5,4 en 12,8 kilometer lang. Alles samen goed voor meer dan 120 kilometer wandelplezier. Al bevat het boekje meer dan louter routebeschrijvingen. De tekst is doorweven met weetjes over de lokale fauna en flora en over de ontwikkeling van het landschap. Ook enkele realisaties van Natuurpunt komen er in aan bod, terwijl er ook aandacht is voor de korte keten. De uitgave kon rekenen op financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen.

‘Bewegen Langs Trage Wegen’ telt liefst 196 bladzijden en is rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto’s. Het boekje kost 12 euro voor leden van Natuurpunt, niet-leden betalen 17 euro. Wie bestelt voor 30 juni en in het werkingsgebied van De Torenvalk woont, krijgt het gratis thuis geleverd. Bestellen kan via overschrijving op BE92 4679 1999 0123 met de vermelding van ‘streek- en wandelgids’. Leden dienen het nummer te vermelden dat op de achterkant van de lidkaart te vinden is.