Natuurloop Zonnebeke klokt komend weekend af op meer dan 1.600 lopers

De zesde Natuurloop in Zonnebeke belooft weer een voltreffer te worden. Onder het motto ‘trail for fun, enjoy your run’ wil de organisatie de deelnemers laten genieten van de mooie en ongerepte natuur en de stroken langs privé-eigendommen. “We willen elk jaar vernieuwen”, vertelt Wim Coudron, een van de organisatoren.

Op zaterdag 17 en zondag 18 december vormt Zonnebeke weer het epicentrum van de sportievelingen. De afstanden van de Natuurloop bedragen 12, 17, 25, 32 en 42 kilometer. De startlocatie is voorzien aan Basisschool De Wijzer in de Ieperstraat. “In de eerste jaren was dit effectief een wedstrijd. Nu opteren we voor vrije starturen, zonder uitslag en competitie en gespreid over twee dagen”, vertelt Wim Coudron (45). Wim is bediende bij Picanol, woont in Zonnebeke en is een van de trekkers van dit initiatief. Hij is ook sportief aangelegd. “Zelf leerde ik het trailrunnen kennen in de Ardennen, maar in onze contreien was dit toen nog niet bekend. Intussen is er een serieuze opmars bezig. In 2017 kwam het idee om dit te organiseren in Zonnebeke en we hadden meteen 1.000 lopers. We groeien ieder jaar en willen ook telkens vernieuwen. Dit jaar klokken we af op 1.600 deelnemers: ongeveer 900 op zaterdag en 700 op zondag. Door het competitieve aspect weg te nemen, merk je dat het nog veel meer een sociaal gebeuren is. Zeker bij de bevoorradingsposten nemen lopers de tijd voor een gezellige babbel.”

Strava

“Wie dat wil, kan uiteraard onder vrienden wel nog een beetje competitie voorzien. We voorzien een Strava-segment over het volledige parcours. Nieuw dit jaar is de kidsrun van een kleine 3 kilometer, want we willen ook de jongere generatie kennis laten maken met lopen in de natuur.”

Het parcours is een combinatie van de vrije natuur en stukken langs privé-eigendommen. “Dit jaar zijn er 23 privé-stukken. Daar kruipt veel tijd en energie in. Eerst gaan we op zoek naar nieuwe stukken en dan contacteren we de eigenaars. Het maakt onze loop nog origineler om niet telkens de platgetreden paden te volgen. Zelf meelopen is geen optie. We moeten overal snel bij zijn om indien nodig bij te sturen. De hele week staat in teken van het uitpijlen en opvolgen. Ons bestuur telt zes leden, in het weekend kunnen we rekenen op een team van 80 vrijwilligers. Het weer is nog afwachten, maar misschien krijgen we dit weekend wel voor het eerst een winterse editie?”

De opbrengsten van de Natuurloop gaan gedeeltelijk naar de eigen werking, maar een deel is bestemd voor het goede doel. “Tijdens het jaar organiseren we maandelijks een training. Dat varieert van trajecten aan zee, in Zonnebeke of in Heuvelland. We verwelkomen dan vaak 50 à 80 lopers.”

Eigen parcours

“Intussen hebben we een eigen stuk parcours van 2,7 kilometer achter de steenbakkerij. Een deel van de opbrengsten is om die trainingen te organiseren en ons eigen parcours te onderhouden. Daarnaast schenken we een deel aan Natuurpunt. We mogen de natuur in Zonnebeke twee dagen inpalmen, dus is het maar een kleine moeite om iets terug te doen. Zonder de medewerking van Agentschap Natuur en Bos, de gemeente Zonnebeke, de vele vrijwilligers en de privé-eigenaars zou deze Natuurloop geen succes zijn. Dus zij verdienen allemaal een pluim. Of we in 2023 doorgaan? Wellicht wel, maar ik wil eerst deze editie op een goeie manier afronden”, besluit Wim Coudron. (API)