Naar de sauna in de tuin van de hoeve van Kenneth Hutsebaut

Kenneth Hutsebaut (45) van Hoeve Zaubeke in Zulte breidt zijn activiteiten voort uit met een sauna. Overdag is hij bakker maar in bijberoep biedt Kenneth ook verschillende relaxatietherapieën aan in de groene omgeving van zijn hoeve. Sinds kort heeft hij ook een tonvormige sauna in de tuin. “Ik zal verschillende formules aanbieden met gezonde hapjes, relaxatietherapie en nu ook de sauna.”

Kenneth Hutsebaut raakte in 2010 betrokken in een zwaar ongeluk met zijn motor en dat was een keerpunt in zijn leven. “Daarvoor leefde ik eigenlijk niet zo goed”, begint Kenneth. “Na het ongeluk heb ik veel aan mezelf moeten werken. Therapiesessies hebben me erdoor geholpen en intussen mag ik die ook zelf geven.”

Kenneth is nog altijd bakker in hoofdberoep en baatte tot voor kort ook zijn eigen ambachtelijke bakkerijtje uit op zijn hoeve. “Door mijn gewijzigde werkuren was mijn eigen bakkerij niet meer te combineren met mijn vaste job. Ik heb bijna al mijn materiaal en machines verkocht en besloten om wat meer in te zetten op de relaxatietherapieën die ik al deed. Ik wou me meer focussen op mijn andere passie. Die kwam echter maar moeilijk van de grond, daarom heb ik nu deze sauna gekocht. Zo kunnen mensen verschillende dingen combineren. Ze kunnen enkel de sauna komen gebruiken maar wie wil kan dat ook combineren met een massage of een sessie klanktherapie. Ik werk ook met gemberkompressen, dan laat ik gember lang trekken in kokend water en dan dompel ik doeken in dat water. Als je die op de huid aanbrengt dan dringt de gember naar binnen en dat werkt zuiverend.”

Met barbecue

“In de zomer zal ik ook een barbecue voorzien bij de sauna, die kunnen de mensen dan ook gebruiken. Het is hier mooi zitten in het groen. Je kijkt vanuit de sauna uit op de velden. Er is plaats voor maximum zes mensen en hij is eigenlijk nu al beschikbaar. Al ben ik van plan om nog een buitendouche en wat ligzetels te voorzien. Ik heb de elektrische kachel vervangen door een houtstoof. Ik stook die op voorhand op zodat de sauna al warm heeft voor de gasten. Zo kunnen we vlot tot een temperatuur van 60 graden gaan in de sauna.”

Meer info is te vinden op https://www.hoeve-zaubeke.be/ of via hoevezaubeke@gmail.com.