‘Na tien houdt hij het voor gezien’ wint laatste editie van Muziekquiz

De tiende en laatste editie van de Zonnebeekse Muziekquiz, die ontsproot in het hoofd van Marnick Gunst, bleek de moeilijkste van de hele reeks. Uiteindelijk werd de ploeg Na tien houdt hij het voor gezien met Nico Debeuf en Caroline Defever uit De Patine van Zonnebeke en Wevelgemnaar Patrick Caen de primus met 273 punten op 300. Als tweede kwam het Koekelaars duo Freddy Musseeuw en Didier Pollet (Johny Payconiq) op het podium. Filip Gheysen, Karel Gheysen en Pieter-Jan Veranneman (Lou Reed in Velo) bemachtigden de derde stek. De winnaars van deze editie mochten de wisselbeker mee naar huis nemen aangezien ze voor de derde keer deze quiz op hun naam schreven. We bemerken de gevierde prijswinnaars samen met de juryleden en organisatoren tijdens de officiële prijsuitreiking van deze laatste editie. (foto ZB)