Na onderbreking van drie jaar weer nieuwe editie van Krottegemse Corrida

Na een onderbreking van drie jaar vindt er op donderdag 18 mei een nieuwe editie van de Krottegemse Corrida plaats. De lopers kunnen in de namiddag kiezen tussen 5 of 10 kilometer met als uitvalsbasis de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Nieuw dit jaar is dat er ook een skeelerwedstrijd is.

“De reden van het niet organiseren van de Corrida de voorbije jaren kwam er door het bekende virus en een dispuut vorig jaar met het stadsbestuur”, opent woordvoerder Jean-Marie Claeren. “Alles is bijgelegd en ook de pandemie is zo goed als voorbij, tijd dus voor een nieuwe editie van onze loopwedstrijd. Daarvoor slaan we weer de handen in elkaar met KAVR. Eén van onze ankerpunten tijdens de Krottegemse kermis is terug van weggeweest. Er zijn wel enkele nieuwigheden. Zo vinden de inschrijvingen dit jaar plaats in de lokalen van de Chiro, maar de afstanden blijven dezelfde.”

Parcours

“Om 15.15 uur zijn er 3 verschillende kidsruns, om 17 uur start de vijf kilometer en een uurtje later de 10 kilometerloop. Nieuw is dat er dit jaar ook een skeelerwedstrijd is om 16 uur. Daarvoor werken we samen met iSkate, het team rond Steven Leeman. Zij schrijven in aan de Trax-site en komen dan in groep richting de Onze-Lieve-Vrouwemarkt om stipt om 16 uur aan hun wedstrijd te beginnen.”

En wat mogen de lopers zoal verwachten? “Sportief gezien verandert er niks aan het parcours, dat zich natuurlijk volledig op Krottegem situeert. We rekenen op ongeveer 400 deelnemers, verdeeld over alle wedstrijden heen. Iedereen krijgt een mooi gevulde goodiebag, de top drie van elke wedstrijd een medaille en een mooie prijs er bovenop”, aldus Jean-Marie Claeren. “Het wordt dus zowel voor de deelnemers, het publiek als de organisatie opnieuw een gezellig samenzijn in een sportief kader”, besluit de zelfstandig verzekeraar uit Roeselare. (SBR)

Alle informatie en het complete programma vind je op www.runningresults.be.