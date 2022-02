Na harde jeugd vecht Kithana uit Deerlijk terug via deelname aan modellenwedstrijd: “Boost voor mijn zelfvertrouwen”

Als kind van gescheiden ouders verhuisde Kithana (21) met haar mama van Oostende naar Deerlijk. Een nieuwe wereld met een nieuwe school, maar zonder aanvaarding. Kithana werd hard gepest, maar vecht nu terug met een deelname aan Queen of the Models.

Het levensverhaal van Kithana is op haar nog jonge leeftijd geen rozengeur en maneschijn, maar vandaag besluit ze niet langer bij de pakken te blijven zitten en te vechten. Vechten voor wat ze waard is om de wereld te tonen wat ze in haar mars heeft. Jarenlang leefde ze in een schelp door wat ze in haar prille levensjaren heeft meegemaakt.

“Mama en papa zijn gescheiden nog voor mijn geboorte”, opent de moedige jongedame. “Mijn mama deed haar best om mij alleen op te voeden. Toen ze iemand leerde kennen, verhuisden we naar Deerlijk, aan de andere kant van de provincie.” Alsof het nog niet genoeg was, werd ze in haar nieuwe school gepest. “Het begon de eerste weken nadat ik van school was veranderd”, blikt ze terug. “Vooral mijn Oostends dialect was blijkbaar een goede reden om hard naar me uit te halen. Om nog maar te zwijgen van die plakker op mijn oog, want ik had een lui oog.”

In behandeling

Eens in de middenschool was Kithana opnieuw kop van jut. “Ziektes, luizen, … het was altijd wel iets. Op mijn vijftiende werd ik misbruikt. In een chalet, geen telefoon bij de hand om mama in te lichten, maar daar wil ik liever niet te veel over uitweiden. Sindsdien ging het volledig bergaf met mij. De zin om naar school te gaan, was helemaal verdwenen en ik spijbelde.”

“Mijn vader leerde ik kennen toen ik twaalf jaar was. Uiteindelijk ging ik een jaar bij hem wonen in Oostende, maar toen ik daar school liep, ging het ook daar mis. In dat jaar werd ik voor een tweede keer misbruikt en er volgde nog een derde keer op een feestje. Ik heb nooit echt kind kunnen zijn.”

Finaliste

Nu woont Kithana terug in Oostende, maar ze is nog altijd in behandeling voor wat ze tijdens haar jeugd heeft meegemaakt. Om haar zelfvertrouwen te boosten, neemt ze nu deel aan Queen of the Models, een modellenwedstrijd waarbij een modellencontract op het spel staat. Ze is een van de 25 finalistes.

“In november deed ik al een shoot in pikante lingerie en dat heeft me meer zelfvertrouwen gegeven”, duidt Kithana haar keuze om zich in te schrijven. “De wereld en de mensen rondom je kunnen hard zijn, maar je mag nooit opgeven. Dat is wat ik wil laten zien: dat alles mogelijk is, als je het zelf maar wil.” De finale van Queen of the Models is pas in oktober 2022, maar Kithana’s avontuur start straks al op 3 april.

