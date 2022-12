Na drie jaar schittert grootste eendagskerstevenement van het land weer: Lauwse kerstmarkt lokt 11.000 mensen

Na twee ‘gemiste’ edities was de kerstmarkt van Lauwe vorig weekend een schot in de roos. De grootste eendagskerstmarkt van het land lokte liefst 11.000 mensen.

Naar traditie opende het stadsbestuur de markt onder een dikke laag schuimende sneeuw. “Mensen samen zien, mensen opnieuw zien lachen, mensen wederom zien feesten: we hebben het allemaal ongelofelijk hard gemist”, glunderde burgemeester Eddy Lust.

“Het sociale van de mens en van de Lauwenaar is steviger dan de negativiteit van de afgelopen maanden en jaren.” Er waren meer dan honderd kraampjes. De grootste stand was die van de Lauwse brandweer – meteen ook haar laatste, want in 2023 smelt ze samen met die van Marke.

