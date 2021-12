Na drie jaar heeft uitvinder Leeuwentoren een definitieve versie klaar: “Voor elk verkocht spel plant ik een boom”

Er is een nieuwe versie van het werpspel Leeuwentoren. Stefaan Vanoplynes (35), de bedenker van het concept, levert na drie jaar werken nu een mooi commercieel product af, iets compacter dan het origineel. Doordat de coronacrisis de houtprijs de hoogte injoeg, kwam alles in een stroomversnelling. “We kunnen nu tippen aan prijzen als die van Kubb.”

Het werpspel Leeuwentoren is het kindje van de Ieperse leraar Stefaan Vanoplynes. “Het spel is een mix tussen Kubb en petanque”, aldus de uitvinder. De naam van spel verwijst naar de Leeuwentoren die op de Ieperse vestingen te vinden is. “Het spel bestaat uit cilinders, schijven, bollen en twee stokjes. Het doel is de leeuwentoren te veroveren. Dat doe je door eerst de infanterie om te kegelen met een kanonskogel.”

In de drie jaar dat het spel op de markt is, gebeurde er heel wat. Zo kwamen er bestellingen uit het buitenland: Frankrijk, Oostenrijk, het VK, Duitsland en Spanje. Het spel kreeg een 8 op 10 van Bastiaan Nox, de grootste spellenrecensent van de Benelux. Al meerdere keren organiseerde Stefaan het Belgisch kampioenschap Leeuwentoren.

“Er nemen daar niet enkel ploegen uit de regio aan deel, maar ook mensen uit Oost-Vlaanderen en zelfs uit Luik en Nederland. Wegens het groot succes, verander ik de vorm van het kampioenschap een beetje. Zo zullen er nu zes poulerondes zijn en één finaleronde. Zo kunnen er maar liefst 72 ploegen inschrijven.”

“Ik liet Leeuwentoren maken in het buitenland, maar ik heb altijd beseft dat het eindelijk te veel geld kostte om rendabel te blijven. Het spel was gewoon niet commercieel genoeg, wat aanvankelijk niet de bedoeling was. In de winkel kostte het spel rond de 100 euro, wat voor een buitenspel veel te veel is. De coronacrisis zorgde ervoor dat de productie onbetaalbaar werd. De prijs van het hout schoot de laatste maanden de hoogte in en ook de transportkosten stijgen fors.”

Mooie upgrade

Bij aanvang van Stefaans avontuur verkocht hij de eerste 350 exemplaren van zijn spel aan inkoopprijs. “Ik had geen businessplan en geen boekhoudkundige of andere ervaring, maar mijn geloof in het spel was er wel. In België kostte drie jaar geleden het hout alleen al 85 euro voor een oplage van 1.000 stuks. Het is daarom dat ik op zoek ging naar een producent in het buitenland.”

De bedenker werkte een nieuwe, wat kleinere versie van de Leeuwentoren uit, die wel een commercieel draagvlak heeft. “Aan de compactere editie gaan spelers zeker niet minder plezier beleven”, zegt Stefaan. “De reacties zijn alvast positief. De nieuwe versie is van dezelfde kwaliteit als de oude, is nog toegankelijker en grafisch nog mooier. Het eiland komt meer tot zijn recht. En de winkelprijs komt in de buurt van Kubb.”

Om de ecologische voetafdruk van het houten spel zo klein mogelijk te houden, plantte Stefaan ondertussen 650 bomen in Ieper. “Het is de bedoeling om nog meer bomen te planten: voor elk verkocht spel een. Ondertussen zijn er dat al meer dan 900. Op die manier schenken we meer terug aan de natuur dan dat we afnamen. Ook in de toekomst proberen we dat vol te houden.”

(CM)