Na bijna 20 jaar verdwijnt ijspiste uit Ieper: “Nu energie verpatsen voor plezier is not done”

Zelfs corona kreeg de ijspiste niet klein, maar de energiecrisis blijkt de druppel: na bijna twee decennia verdwijnt dé kersttraditie, die de winterse binnenstad van Ieper aantrekkelijker moest maken. En het stadsbestuur wil nog verder gaan. “Er zijn geen taboes meer.”

In 2003 werd de eerste ijspiste aangelegd naast de Lakenhallen op de Ieperse Grote Markt. “Dat was toen nog zonder dak, in open lucht. En toch: het ijs werd bijna vanzelf aangemaakt”, zegt Peter De Groote, een handelaar op de Grote Markt, die de eerste ijspiste mee naar Ieper bracht. “De tijden zijn veranderd: intussen kan het tot vijftien graden blijven in de kerstperiode!”

En dan ijs maken aan de kost van ongeziene energieprijzen, is niet langer verantwoord. Dat oordeelt het Ieperse Centrummanagement, een vzw van handelaars die de binnenstad aantrekkelijker wou maken met de ijspiste en bijhorende kerstmarkt.

“Veel gezinnen kunnen hun energiefactuur amper betalen, dan krijg je zo’n ijspiste met geld van de Ieperlingen niet meer uitgelegd aan de bevolking”, stelt Jurgen Crombez, voorzitter van het Centrummanagement. “Nu energie verpatsen voor plezier is not done. Doodjammer, zeker na corona. Maar die gigantische prijzen en economische oorlog dwingen ons.”

En toch blijft de markt niet leeg. “Een rolschaatspiste, kerstdoolhof, kinderdorp… dat zijn mogelijke alternatieven, die we nu onderzoeken”, zegt evenementenschepen Diego Desmadryl (Open Ieper).

“Of waarom niet de grootste kerstboom van het land”, suggereert Crombez. “We zoeken geestige dingen, die toch de nostalgie en beleving van weleer terugbrengen.”

Ook de kerstverlichting staat ter discussie. Voor het stadsbestuur zijn er geen taboes meer om energie te besparen. Dat stelde schepen van duurzaamheid Valentijn Despeghel (Vooruit) maandag op de gemeenteraad.

“Vandaag nog hebben we beslist om bij het nieuw aan te leggen zwembad enkel nog te werken met warmtepompen. We verlaten dus gas”, klonk het. “Alles moet bespreekbaar zijn in deze moeilijke tijden.”

Ook op tafel: het al dan niet tijdelijk doven van de openbare verlichting, de temperatuur verlagen in de stedelijke infrastructuur, het verlagen van de zwemwatertemperatuur, het verlagen van de koeling van servers, het uitschakelen van warmwaterboilers na diensturen, versneld relighten en meer samenhokken in openbare gebouwen. (TP)