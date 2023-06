Muzikale zomer met 20ste editie van Café Congé

De grote vakantie is in zicht en dat betekent dat Café Congé weer op de activiteitenkalender staat. Met een gevarieerd programma mikken de initiatiefnemers vanaf donderdag 6 juli gedurende drie avonden op een jong en minder jong publiek.

“Café Congé ontstond ruim twee decennia geleden onder de noemer Parkconcerten en vond in de beginperiode plaats in het centrumpark”, verduidelijkt schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open Vld). “Later werd de term Café Congé gehanteerd en verhuisde het initiatief enkele keren van locatie. Café Congé groeide in de loop der jaren uit tot een vaste waarde in de agenda van elke Deerlijkse muziekliefhebber. Corona zorgde in 2020 en 2021 voor twee noodgedwongen pauzes.”

“Vorig jaar namen we met succes de draad weer op. Enig cijferwerk heeft ons duidelijk gemaakt dat we dit jaar aan de 20ste uitgave van Café Congé toe zijn. Voldoende reden om er gedurende drie dagen tegenaan te knallen volgens het aloude recept: enkele steengoede bands in de mix met een gezonde portie gezelligheid, een (hopelijk) fraaie avondzon en een verfrissend drankje in de hand…”

“We starten op donderdag 6 juli op het veld van Chiro Sellewie in Sint-Lodewijk”, gaan jeugdconsulent Tim Vander Cruyssen en voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad Jonas Heyse verder. “De indierockhelden van Bat Eyes trappen het eerste deel van Café Congé af. We sluiten deze avond traditiegetrouw af met een coverband die het hele veld in lichterlaaie moet zetten met hun pop- en rockcovers in een fris jasje. We zochten het voor deze editie niet te ver. Het zijn de mannen en de vrouw van het Zwevegemse StatieHeld die de pannen van het dak moeten spelen.”

De Nieuwe Lichting

“Op donderdag 13 juli verhuist ons podium naar het Gaverdomein voor een avondje zomervibes. De mannen van NAFT brengen techno- en houseclassics op hun saxofoons, trompetten en andere blaasinstrumenten. Dansen is verzekerd en dat vanaf de eerste noot… Na deze opwarmer diepen de mannen van Kokonuts hun beste vinyls uit de platenbakken om er nog een stevig dansfeestje van te maken.”

“Afsluiten doen we op donderdag 20 juli ook op het Gaverdomein. We starten om 18 uur met een afterworkbar na het apotheosefeest van de speelpleinwerking Kerekewere!. Vanaf 20 uur brengt de Gentse band Jerry Spin nostalgische popmuziek. Daarna laten we De Nieuwe Lichting-winnaar Jack Vamp & The Castle of Creep nog op het publiek los die er met hun indie-surf ongetwijfeld een stevig feestje zullen van maken. De laatste plaatjes van Café Congé 2023 worden door de boxen geknald door dj Foxy, de winnaar van de dj-contest van jeugdhuis De Caravanne.” (DRD)