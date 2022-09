Muzikaal jaar voor Dominiek Savio met maandelijkse optredens

Onlangs ging een eerste muzikaal optreden door van een reeks maandelijkse concerten. Doel van het project is om een brug te slaan tussen cultuur en zorg maar vooral om de geestelijke gezondheid op te krikken.

“Dankzij de organisatie VIVIAL kunnen we verschillende optredens gratis organiseren en zo onze mensen samenbrengen. Elke maand staat er een concert op de planning. Het gaat niet om hoeveel mensen we bereiken, maar we willen net diegenen bereiken die anders moeilijk weg kunnen. Zo proberen we het gevoel van eenzaamheid te doorbreken. De concerten zijn enkel toegankelijk voor onze interne mensen. We hopen op interesse van al onze cliënten: kinderen, jongeren, bewoners, cliënten van het dagcentrum, hopelijk ook mensen die beroep doen op PASVU en ‘t Spoor. We zullen onze programmatie daar ook op richten. Voor september hebben we The Rusty Zippers kunnen strikken. Door de mindere weersvoorspellingen zal het concert doorgaan in de Passage 21. Binnenkort wordt de planning voor het volledige najaar opgezet. Artiesten uit de regio die interesse hebben om voor ons op te treden, mogen zich zeker melden bij ann.dobbelaere@dominiek-savio.be Het gaat wel over kleinschalige optredens want we zoeken naar dat ‘kamerconcert’-gevoel”, aldus de organisatie van Dominiek Savio. (EVG)