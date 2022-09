MRCZ organiseert manche BK telegeleide wagens

Zondag organiseert Miniatuur Racing Club Zwevegem (MRCZ) een manche voor het Belgisch Kampioenschap telegeleide wagens. Dit is de voorlaatste tellend voor het BK 2022.

De Zwevegemse vereniging MRCZ wordt omschreven als één van de meest technische circuits van het volledige Belgisch Kampioenschap. “Daarnaast is ons buitencircuit geen permanent circuit en is er ook minder grip dan op een permanent circuit. Dat maakt het voor de piloten veel moeilijker om hun wagen af te stellen”, begint Pieter Saelens van MRCZ.

De telegeleide wagentjes die deelnemen aan het BK zijn ingedeeld in drie klassen. “Om te beginnen is er de Fun-klasse. Die is bedoeld voor jongere en oudere piloten. We vinden er dus een mix van jong en oud, maar om de jongere deelnemers te ondersteunen, wordt enkel voor hen een officieel klassement bijgehouden.”

Verder is er nog de Stock-klasse, waarbij alle wagens met de dezelfde motor rijden. “Doordat iedereen met dezelfde motor rijdt zal je ook een deelnemersveld zien dat dicht bij elkaar rijdt. Tenslotte is er nog de Fronti, waarbij enkel wordt gereden met voorwiel aangedreven wagens”, aldus Pieter.

Eigen piloten

Voor MRCZ betekent de wedstrijd veel, want negen van hun eigen piloten komen er aan de start. In de Fun-klasse zijn dit Sven Leersnijder, Jurgen Degryze, Thierry Baekeland, Rony Claeys en Dieter Stock.

In de Stock klasse komen Niels Degryze, Rico Claeys, Christophe Libeer en Patrick Room aan de start. “Niels Degryze eindigde op één manche na al telkens op het podium en wil in Zwevegem zijn derde positie in het klassement verstevigen”, weet Pieter Saelens.

Op zaterdag kan er door de piloten vrij getraind worden van 10 tot 19 uur en op zondag start de eerste reeks om 10 uur. In de voormiddag kwalificeren de piloten zich en in de namiddag worden de finales verreden. De prijsuitreiking wordt zondag verwacht rond 17 uur. Het ganse gebeuren heeft plaats op de parking van OC De Brug en zowel op zaterdag als zondag is het publiek gratis welkom. (GJZ)