Mountainbikers willen meer plaats, Vlaamse federatie pleit voor toegang tot alle wegen en paden in Heuvelland

In Heuvelland controleren veldwachters, in samenspraak met de politie, of de mountainbikers geen paden gebruiken die niet voor hen zijn bestemd. Nieuwkerkenaar Wim De Mey pleit voor een herziening daarvan: “Als het materiaal evolueert, dan mogen ook de routes hertekend worden.”

Naast actief mountainbiker is Wim De Mey (41) ook regioverantwoordelijke van Mountainbike Foundation Vlaanderen. “We zijn een organisatie die op een constructieve manier in dialoog wil treden met natuurorganisaties om tot een hernieuwde toegankelijkheidsregeling te komen voor mountainbikers. Om dat te bereiken hebben we een charter geschreven dat vijf punten omvat.”

Een van die punten is het hertekenen van de routes. “Deze dateren nog van de jaren 90, toen het mountainbiken hier populair werd. De routes werden recent wel opnieuw bewegwijzerd, maar niet aangepast aan de evolutie van het materiaal. Toen gereden werd met een 26 inch (wielmaat, red.) en hier en daar met een verende voorvork, konden de routes op heel wat belangstelling rekenen. Voor een huidige 29 inch en dubbele geveerde mountainbike is dat niet meer zo.”

Alles delen

Wim De Mey zit alvast samen met schepen van Toerisme Bart Vanacker om daarover van gedachten te wisselen. “Niet de lokale overheden liggen ons dwars, wel het agentschap Natuur en Bos.”

Samen met de andere leden van de Mountainbike Foundation Vlaanderen is Wim te vinden voor het idee om mountainbikes toe te laten op alle wegen en paden, en die paden dan ook te delen met alle natuurliefhebbers.

“De natuur hier was voor mij de reden om vanuit Gistel naar hier te verhuizen. Ik koos voluit voor de mountainbike en liet de racefiets voorgoed in de garage. Dat ik nu beperkt word in het uitoefenen van mijn hobby, vind ik niet eerlijk.”

Om alsnog op technische paden te kunnen fietsen, trekt Wim vaak naar de Catsberg. “Daar kunnen de paden wel gedeeld worden met andere recreatieve gebruikers. Wel krijgen de organisatoren dan weer geen toelating om rond de Catsberg een toertocht te organiseren.”

Bestuur verbaasd

In Heuvelland kunnen de mountainbikeclubs wel rekenen op een correcte medewerking van de gemeentelijke diensten. Burgemeester Wieland De Meyer is dan ook verbaasd over de controles die worden uitgevoerd.

“We hebben een mooi en groot aanbod aan recreatiemogelijkheden in de natuur en klachten kreeg ik nog maar zelden binnen. De recreatiedruk tijdens corona heeft de noodzaak voor een aangepast beleid blootgelegd. We hebben nieuwe wandelpaden gecreëerd om die druk te verdelen over een groter gebied. Dit voorval sterkt mij in de overtuiging dat we die oefening moeten herhalen voor de mountainbikers. We werken met grotere evenementorganisatoren samen om aan de hand van een seizoensgerichte kwetsbaarheidskaart trajecten te evalueren en aan te passen indien nodig.”

(MD)