Moorsleeds zwembad opent weer de deuren na aanhoudende technische problemen

Het Moorsleedse zwembad De Amfoor heropent vanavond om 17 uur de deuren voor het publiek. Het zwembad bleef sinds vrijdag gesloten na een nieuw technisch problemen.

De Amfoor werd op 18 december 2022 getroffen door een elektriciteitspanne waardoor enkele circulatiepompen defect geraakten. Het probleem leek eerst opgelost waarna het zwembad vorige week maandag de deuren kon heropenen.

Eind vorige week bleek er opnieuw iets fout te zijn. In de nacht van maandag op dinsdag kon de waterbehandelingsinstallatie de ganse tijd blijven draaien. De gemeente hoopt dat de gewenste temperatuur van het zwembad tegen vanavond terug is bereikt waarna zwemmers terug volop kunnen genieten van een plons in het water.