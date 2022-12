Moorsele Nieuwjoart rond ontmoetingscentrum De Stekke

Moorsele Nieuwjoart op zondag 8 januari. Het nieuwjaarsfeestmoment gaat al 25 jaar terug. De kerstboomverbranding van toen is een ontmoetingsmoment geworden met dit jaar diervriendelijk vuurwerk, rond ontmoetingscentrum De Stekke.

Koen Grymonprez, Peggy Boen en Anthony Six organiseren het evenement. “We doen dit nu voor de derde keer. Het gaat voor ons over een kans om het nieuwe jaar goed in te zetten en dat de Moorselenaren elkaar in een leuke sfeer kunnen ontmoeten. Ook belangrijk is dat het initiatief door en voor de verenigingen is.”

De opbrengst wordt eerlijk verdeeld over de deelnemers. “Dit jaar zijn er elf stands: de Chiro, de KWB, De Stekselorde, de Judoclub, Gezinsbond, Femma, Den Bascuul, Ons Leute Badminton, de tennisclub, de Waterlelie en de Chirokoks. Er is kinderanimatie in en rond de Stekke met springkastelen, schmink en een kinder-dj.

Vuurwerk

Klap op de vuurpijl is het diervriendelijk vuurwerk om 20.30 uur. Iedereen is welkom voor een braadworst, een hamburger of frietjes met glühwein of een ander drankje.” (HV)