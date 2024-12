Moorsele Nieuwjoart pakt uit met lasershow

Het feestmoment rond Nieuwjaar in Moorsele is al zo’n 25 jaar een mooie traditie. De kerstboomverbranding van toen is een ontmoetingsmoment geworden met dit jaar een heuse klank- en lichtshow rond ontmoetingscentrum De Stekke.

Koen Grymonprez en Peggy Boen van Moorsele Events organiseren. “We doen dit nu voor de vijfde keer. Het gaat voor ons over een kans om het nieuwe jaar goed in te zetten en dat de Moorselenaren elkaar in een leuke sfeer kunnen ontmoeten. Ook belangrijk is dat het initiatief door en voor de verenigingen is. De opbrengst wordt gelijk verdeeld over de deelnemers. Dit jaar zijn er tien standen. De Chiro, Raak (KWB), De Stekselorde, de Judoclub, Gezinsbond, Femma, Den Bascuul, Ons Leute Badminton, de tennisclub Servio en de Chirokoks.

Er is kinderanimatie in en rond de Stekke met een springkasteel, schmink en een ballonclown. Klap op de vuurpijl is de klank- en lichtshow vanaf 17 tot en met 22 uur. Deze mensen komen uit Puurs met het spektakel RON JALUAI, of de Cubes of Wonder, op elkaar gestapelde kubussen met pittige lasershow en aangepaste muziek. De muzikale opluistering tussendoor gebeurt door Tralaliere en we eindigen met de platencarrousel van DJ Brahim.

gratis bonnetje

Iedereen is welkom voor een hamburger of frietjes met glühwein of een ander drankje zoals jenever, Irish- of Italian coffee, Baileys, warme chocomelk of Sint-Bernardus. Natuurlijk zijn ook de gewone dranken en zelfs soep en snoep verkrijgbaar. En er is een gratis bonnetje van het gemeentebestuur voor elke bezoeker”, glunderen Koen en Peggy. (API)

