Modelbouw Club houdt opendeur in Sint-Joris: “Drones, buggy’s, vliegtuigjes… Je ziet het allemaal!”

Zondag 3 september zet de Telegeleide Modelbouw Club van Beernem haar werking in de kijker met een heuse opendeurdag. Vanaf 10 uur verwelkomt de vereniging jong en oud op het terrein achter de begraafplaats van Sint-Joris.

Bezoekers kunnen demonstratievluchten zien van radiogestuurde drones en vliegtuigen of de spanning van een spectaculaire schaalbuggyrace meemaken. “We zien sinds een aantal maanden een ferme toename in het aantal leden”, legt Koen Poppe namens het bestuur van de vereniging uit. BTMC lanceerde de voorbije jaren dan ook een heel uitgebreide werking. Zo startten ze met een opleidingscentrum om het STEM-onderwijs te steunen waardoor scholen aan de hand van uitleenboxen aan de slag kunnen met verschillende disciplines. “Van papieren vliegtuigjes tot speciale drones, het passeert allemaal de revue. Bovendien werken we samen met hogeschool Vives, die op onze locatie praktijklessen voor de opleiding ‘unmanned aircraft systems’ geeft.”

Toppiloten

Daarnaast scheren ook de leden en bestuurders van BTMC hoge toppen. “Een van onze leden scoorde recent nog bij een officiële dronerace in het buitenland een plaats in de top 5 van Europese toppiloten”, vertelt Poppe overtuigend. “Sinds kort haalden twee bestuursleden officieel hun brevet van ‘instructeur- en examinator’ waardoor zij nu mensen kunnen opleiden tot gecertificeerd bestuurder van een RC-vliegtuig of drone”, besluit Poppe.