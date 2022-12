Mobiele kerststal toert weer door Boezinge op kerstdag

Het Boezings Amateur Theater rijdt op zondag 25 december opnieuw rond in heel wat straten in Boezinge met de mobiele kerststal onder begeleiding van een vrachtwagen vol lawaaierige kerstmannen en -vrouwen. De Kerstman, in een oldtimer, nodigt de dorpsgenoten uit om zich ook te verkleden.

Op de foto van vorig jaar zien we de mobiele kerststal op pad. De Kerstman passeert in volgende straten: Molenstraat, Poezelstraat, Langemarkseweg, Bikschotestraat, Pilkemseweg, Dekemelelaan, Diksmuidseweg – Schuttershof, Kapellestraat, Hynderickxstraat, Boezingestraat, Bloemendaele, Klappershoek, Vanneste wijk, Brugstraat en Sasstraat.

(RLa)