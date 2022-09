Misschien toch nieuwe locatie voor kermis in Oostduinkerke-Dorp?

Sinds enkele jaren gaat de jaarlijkse kermis niet meer door in het hartje van Oostduinkerke-Dorp, maar werd die opgesplitst op twee plaatsen, met name op de parking van de Vrije Basisschool en de parking van de gemeenteschool.

Die beslissing van het gemeentebestuur viel bij heel wat inwoners niet in goede aarde. Maar ook dit jaar besliste het schepencollege om de kermis opnieuw op te splitsen, omdat de brandveiligheid anders in het gedrang komt.

Aloude traditie

De kermis in Oostduinkerke-Dorp is een aloude traditie die leeft in de gemeente. Waarom de locatie in de Leopold II-laan ineens niet meer kan, snappen vele mensen niet. Want, als het over veiligheid gaat, dan vinden ze de opsplitsing over twee locaties nog veel gevaarlijker. Dat vindt ook oppositiepartij N-VA. Raadslid Sander Loones reageert: “De verhuis van de kermis blijft de harten beroeren. Wij bepleiten de terugkeer naar Oostduinkerke-Dorp, ook omdat de nieuwe situatie erg onveilig is, zeker voor kleine kinderen. De drukke Polderstraat en Dorpstraat oversteken is niet evident voor kindjes, al helemaal niet in het enthousiasme van de kermissfeer. We vragen ons af of er echt geen andere optie is dan de kermis te installeren op die twee verschillende locaties.”

Brandveiligheid

Burgemeester Marc Vanden Bussche houdt voet bij stuk: “In de Leopold II-laan zullen we de kermis nooit meer organiseren, want dan is er onvoldoende doorgang voor de brandweer. We moeten te allen tijde de brandveiligheid kunnen garanderen!” Schepen Dorine Geersens komt echter verrassend uit de hoek met een nieuw voorstel: “We hebben wel andere pistes onderzocht. Onze diensten zijn nu volop aan het onderzoeken of we de kermis dit jaar nog zouden kunnen groeperen aan het sportpark in de Hazebeekstraat. Dat zou alvast een stuk verkeersveiliger zijn. De beslissing wordt eerstdaags genomen en misschien kunnen we dan onze kermisattracties toch nog dit jaar daar allemaal samenbrengen.” Die oplossing zou in ieder geval zowel de kermisklanten als de foorkramers bevallen.