Minigolfen bij Tiptop kan voortaan ook tijdens de winter

Peter Bultynck (58) en Iris Vanhee (53) van de gekende zaak Tiptop zijn voor het eerst ook tijdens de winter open. Dat betekent dat je, met sjaal en handschoenen aan, kan genieten van een spelletje minigolf en nadien weer kan opwarmen in de winterbar.

Wie aan minigolf denkt, linkt dat meteen aan een zonovergoten dag met het gezin, vrienden of familie. In Oostduinkerke kan je dat leuke spelletje voortaan echter het hele jaar door spelen, ook tijdens de wintermaanden. De bar die aan de zaak Tiptop is verbonden is omgevormd tot een gezellige plek voor een hapje en een drankje. Tiptop is al sinds eind jaren zestig een vaste waarde in de Koksijdse gemeente. Peter en Iris namen het van zijn ouders over en wierven voor de winteropening vaste medewerker Iban Bogaert (21) aan, die er al een paar jaar aan de slag was als jobstudent. “Zo is er in Oostduinkerke-dorp ook iets te doen tijdens de winter”, reageert Peter. “We gaven onze bar een nieuwe look met andere meubels, verlichting en een aangepaste menukaart. Bij het terras plaatsten we verwarming. We streven naar winterse gezelligheid met vrienden of familie en wie zin heeft mag zich zeker aan een spelletje minigolf wagen.” Iban ziet de uitdaging volledig zitten. “De verschillende kroketjes als tapas passen bij ons winterconcept en we lanceren ook een pizza van het huis. Onze kaart met koffies, wijnen en cocktails is iets uitgebreider en uit de tapkraan vloeit een kerstbiertje.” (GUS)