Minder bezoekers voor Boudewijn Seapark door natte zomer, Plopsaland kan dan weer spreken van een groei

De meeste pretparken en dierentuinen hebben de natte zomer nog vrij goed doorstaan, zo blijkt uit een rondvraag. Kleinere buitenparken zoals Boudewijn Seapark ontvingen minder bezoekers dan vorig jaar, de grote parken zoals Plopsaland De Panne spreken van een evenaring of zelfs groei.

Plopsaland De Panne kreeg ongeveer even veel bezoekers als in de zomer van 2022, klinkt het. Het park zet in op een “all weather ervaring”, met twee binnenzones. De indoorparken van de groep deden het dankzij het regenweer veel beter dan vorig jaar, terwijl de waterparken minder bezoekers ontvingen.

Het pretpark Bellewaerde in Ieper heeft “op zich geen slechte zomer gehad, maar het weer was wel bepalend”, zegt marketingdirecteur Filip Van Dorpe.

Boudewijn Seapark in Brugge meldt dan weer een daling van het aantal bezoekers van 13 procent tegenover de zomer van 2022. De daling zat voornamelijk in juli, klinkt het daar. “In de traditionele topweek met de feestdag op 15 augustus merkten we zelfs een lichte stijging tegenover diezelfde week in 2022.”