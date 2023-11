Middenberm van R8 wordt mountainbikeparcours

Voortaan kunnen mountainbikers en crossers op een unieke plek hun skills aanscherpen, want op de middenberm van de R8 in Kortrijk wordt een nieuw MTB-parcours geopend.

Mountainbiken en gravelen winnen de laatste jaren aan populariteit. Zo groeit ook de nood aan parcours waar deze fietsers terecht kunnen. En daar komt nu eentje bij in Kortrijk-Noord.

De bal – of eerder het wiel – ging aan het rollen toen de stad Kortrijk gecontacteerd werd door initiatiefnemers Bram Decavel en Michaël Vannieuwenhuyze met het idee om van de middenberm van de R8 tussen Kortrijk en Kuurne een mountainbikeparcours te maken. Het gaat concreet over het stuk tussen de Heirweg en de Brugsesteenweg. Deze strook is ongeveer 750 meter lang en 100 meter breed en ligt pal op de grens van Kuurne en Kortrijk. Omdat er plannen zijn om op termijn de R8 door te trekken op deze strook is het parcours van tijdelijke aard en moet dit wijken eens de werken zouden starten.

Lus van 3 km

Na de goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Kortrijk konden de initiatiefnemers aan de slag om een parcours in te richten. Het parcours is momenteel nog éénrichting van de inrit aan de Heirweg tot aan de uitrit aan de Brugsesteenweg en is 1,6 km lang. Er wordt verder gewerkt om de lus helemaal rond te krijgen tegen het voorjaar van 2024 zodat er finaal een parcours van 3 km zal zijn dat meerdere malen na elkaar kan afgelegd worden.

Het parcours is vlot en veilig bereikbaar, op alle hoeken van de berm staan verkeerslichten waardoor de oversteekplaatsen veilig zijn voor fietsers en er wordt steeds meer dan voldoende afstand gehouden van de rijstroken van de R8. Bovendien past deze route in een breder netwerk van fietsroutes in Kortrijk en Kuurne.