Middeleeuws weekend in Atlantikwall Raversyde

Op zaterdag 23 en zondag 24 juli kunnen bezoekers zich in provinciedomein Atlantikwall Raversyde Oostende laten onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen tijdens het middeleeuws weekend.

Rondom de middeleeuwse vissershuizen van Walraversijde slaan 100 re-enactors hun tentenkamp op. De middeleeuwen komen tot leven met riddertoernooien, boogschutters wedstrijden, ambachten, verhalen, muziekinstrumenten en theater. Heel het weekend zijn er demonstraties en doe-activiteiten.

Zo kunnen bezoekers ontdekken hoe ze tijdens de middeleeuwen brood bakten. Er wordt middeleeuwse muziek gemaakt met oude instrumenten, de Zwitserse groep Les Pieds Gauches zorgt voor dans en het Franse ensemble Vagarem zorgt voor polyfone gezangen.

Hout- en textielatelier

Nieuw dit jaar zijn het hout- en textielatelier van Skriewer. In het familiedorp kunnen bezoekers hun eigen schild en riddertuniek laten ontwerpen. Verder kunnen ze munten slaan, een zwaard of een snorrebot maken, potjes draaien in keramiek, netten breien, zwaardvechten of middeleeuwse spelen uittesten met Horizon Educatief.

Je kunt het ‘Middeleeuws weekend’ beleven op zaterdag en zondag van 10.30 tot 17.30 uur, met laatste ingang om 16.15 uur. De toegangsprijs is 8 euro, kinderen +12 in familieverband komen er gratis in. Meer info: www.raversyde.be

