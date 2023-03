Mevo Ledegem kampioen in Promo 4A

Bij damesvolleybalploeg Mevo Ledegem konden na de vlotte 3-0 winst tegen Evoco Komen de champagneflessen ontkurkt worden. Het team kon met de titel in Promo dames 4A zijn rentree naar Promo 3 vieren.

Een terechte titel is het. Want na dat desastreuze jongste seizoen waarin Mevo Ledegem geen enkele zege kon optekenen en maar acht sets wist te winnen, kon dat jonge geweld een seizoen weer volop genieten van de zoete smaak van een overwinning. In de éénentwintig wedstrijden die tot nu toe gespeeld werden, Ledegem sluit het seizoen af op 22 april met een verplaatsing naar Wevelgem, won Ledegem veertien keer in drie sets, drie keer in vier deelbeurten en drie keer maar moest een vijfsetter uitsluitsel geven.

Spelvreugde

Mevo verloor maar één wedstrijd, de derby tegen buur Floralux Dadizele dat tweede wordt eind januari. Trainer/coach André Baelen nam de ploeg eind vorig seizoen over nadat de vorige trainer de handdoek in de ring gooide. “De ploeg was na de corona-inactiviteit afgeroomd en te jong en onervaren om zich staande te houden in Promo 3”, vatte Baelen samen.

“Ik zag evenwel heel wat potentieel in deze speelstersgroep en het was de bedoeling om dit seizoen via enkele overwinningen vooral weer spelvreugde bij te brengen na dat mentaal zware seizoen met alleen maar nederlagen. De groep maakte rapper progressie dan ik zelf durfde voorop te stellen en de ploeg bleef maar winnen. Na de nederlaag tegen Dadizele sloop er enige onzekerheid in de groep maar de knop werd omgedraaid en wij herpakten ons rap met die titel tot gevolg. Dat is een terechte bekroning voor de inzet die de speelsters het seizoen lang bleven opbrengen. En nu gaan wij toch wel even genieten.”