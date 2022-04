Meulebeekse kasteel Ter Borcht opende de deuren

Op zondag 24 april, erfgoeddag, opende kasteel Ter Borcht eindelijk de deuren voor het publiek.

Wat een aanvang nam in 2016 werd zes jaar later gerealiseerd. Het resultaat mag er zijn. Niets anders dan lovende woorden voor de renovatie van de parel van Meulebekes erfgoed. Op zondag 24 april waren er in de voormiddag een 50-tal genodigden, vooral gemeenteraadsleden en voorzitters van de diverse adviesraden van de gemeente. In de namiddag mochten er dan nog eens 450 bezoekers het moois van het kasteel bezoeken.

Eind augustus volgt er nog een wandeling en een verkenning in het kasteelpark en op de monumentendag, op 11 september, gaan de deuren van het gerenoveerde kasteel nogmaals open voor het publiek. Iedereen begrijpt nu het kostenplaatje dat aan de renovatiewerken verbonden was, 2,5 miljoen euro voor de gemeente et daarnaast een even groot bedrag aan verkregen subsidies. Het besluit van de verkenningstocht was éénsluidend, Meulebeke mag terecht fier zijn op zijn erfgoedparel. (Luc Bouckhuyt)