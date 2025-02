“Meteen smoorverliefd op de locatie”: nieuwe eigenaars geven Colliemolenhoeve make-over

Lauren Loverie (30) en partner zijn sinds december 2024 de nieuwe eigenaars van eventlocatie Colliemolenhoeve, gelegen langs de Colliemolenstraat in Oostnieuwkerke. Zowel de feestzaal als de B&B krijgen momenteel een complete make-over. In april gaan de deuren opnieuw open voor de organisatie van feestjes allerhande en kunnen ook de gasten van de B&B genieten van de totaal gerenoveerde kamers.

Lauren Loverie kocht de Colliemolenhoeve samen met haar partner. Zij zal alles in de eventlocatie en in de B&B in goede banen leiden. Haar partner blijft voltijds werken.

Aan ervaring ontbreekt het Lauren alvast niet. “Op mijn vorige job in de automobielsector na was ik altijd in de horeca actief”, vertelt Lauren. “Ik werkte eerder in hotels en restaurants en was aan een nieuwe uitdaging toe. Mijn partner was meteen smoorverliefd op de locatie.”

Nieuw jasje

Lauren wil van de Colliemolenhoeve een locatie maken met een landelijk moderne stijl. “De feestzaal wordt momenteel volledig gerenoveerd”, weet Lauren. “De volledige locatie, dus ook de bed & breakfast wordt in een nieuw jasje gestopt. Zo werd de verdieping in de feestzaal uitgebroken, komt er een nieuwe vloer en voorzien we een compleet nieuwe bar. De haard behouden we. We gaan immers voor een moderne landelijke stijl. Alles krijgt ook een nieuw laagje verf in gebroken wit, op de bar na. Die krijgt een terracottakleurtje. Ook de zeven kamers van onze B&B worden aangepakt. De kamers worden volledig gestript en krijgen onder andere een nieuwe vloer en een open badkamer. De slaapkamers en badkamers krijgen een groene tint, wat dan weer naar het landelijke verwijst. We gaan ook werken met een honesty bar. Gasten kunnen een drankje nemen en betalen zonder dat er daar eigenlijk controle op is. Buiten blijft alles groen en verandert er eigenlijk weinig tot niets, al gaan we de vijver wel onder handen nemen. Op termijn willen we op de weide dieren houden, wat zeker voor de B&B een meerwaarde zou zijn.”

“We gaan voor een moderne landelijke stijl”

Je kan in de Colliemolenhoeve terecht voor bijna alles op het gebied van feestjes. “Iedereen is welkom voor onder meer huwelijksfeesten, jubilea, communies en familiefeestjes”, weet Lauren. “Maar ook bedrijfsfeesten, personeelsfeesten tot zelfs teambuildings zijn mogelijk. Ook rouwmaaltijden kunnen eventueel. De rustige omgeving leent zich daar zeker toe. Op langere termijn gaan we misschien ook zelf events organiseren. De B&B heeft dan weer een meerwaarde voor wie na een feest wil blijven slapen. Ook in de B&B is iedereen welkom: gezinnen, families, maar ook alleenstaanden en zakenmensen.”

Catering

De prijs voor het huren van de Colliemolenhoeve voor de organisatie van een feest of een event zit volgens Lauren zeker goed. “Vergeleken met anderen zitten we zeker goed. Voor de catering dienen gasten zelf te zorgen, maar we kunnen een aantal vaste cateraars voorstellen waar we mee samenwerken. Er is ook een drankforfait per persoon, maar verder rekenen we weinig tot geen extra’s. Zo zit de schoonmaak van de zaal in de prijs, is het nodige meubilair voorhanden en dient er niet extra betaald te worden voor water en elektriciteit. Een open en duidelijke communicatie vinden we dan ook heel belangrijk”, aldus Lauren.

Nu al staan er een tiental feesten gepland in de Colliemolenhoeve. “Het eerste feest vindt eind april plaats”, weet Lauren. “De volledige renovatie zou tegen april klaar moeten zijn. We zitten momenteel goed op schema. Eigenlijk zouden we liefst al open zijn met de paasvakantie zodat we dan een opendeur kunnen organiseren. Na de eerste feesten zien we wel wat er op ons afkomt en kunnen we bekijken wat we eventueel nog dienen te veranderen en wat niet. Al doende leert men.”