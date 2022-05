Met Wibilinga per fiets de boer op in Moorsele

Het feestjaar 975 jaar Moorsele inspireerde de werkgroep Hofsteden om een fietstocht van 25 kilometer uit te tekenen langs 21 verschillende hoeves. Die wordt op zaterdag 21 mei feestelijk ingereden met ‘s avonds de kans om deel te nemen aan de barbecue op de hoeve Gykiere, van de vroegere slager Stefaan.

Het zijn Eric Vanhee, Steven Bels, Stefaan Gykiere, John Delahaye en Johan Wybaillie die de poort open rollen van de sfeervolle boerderij aan de Wagenbrugstraat 70. De tent is besteld, de toog staat klaar. “Moorsele is nog steeds een agrarische gemeente, met veel landbouw.”

Met onze werkgroep willen we die geschiedenis levendig houden. Deelnemers aan de fietstocht vertrekken op het Sint Maartensplein, tussen 9 en 15 uur. Aan het Harelbeeks Goed in de Dadizelestraat is er een tussenstop en eindigen kun je dus aan de hoeve Gykiere.”

“Daar is telkens plaats en ruimte voor een drankje of een sanitaire stop. Bij hoeve Gykiere kun je ook genieten van een pannenkoek”, geeft Steven Bels enthousiast mee.

Primeur

“We passeren enkele klassieke boerderijen zoals Ter Coutere, Ter Gracht of Ter Kassei. Verschillende andere boerderijen zijn minder bekend, maar geven een boeiende geschiedenis prijs zoals de Meerlandhoeve of Van Parijs”, aldus Bels.

“We hebben ook een primeur voor Wevelgem”, weet Johan. “We werken voor het eerst met de ErfgoedApp. Die is eenvoudig te downloaden, en als je kiest voor de route 975 jaar Moorsele Fietstocht, verschijnt de route met alle hofsteden op je scherm. Je kan dus de route volgen met je smartphone. Klik je op een van de hofsteden, dan krijg je de informatie niet alleen te lezen, maar ook te horen. De teksten zijn ingesproken, zo kun je ook met meerderen tegelijk de informatie volgen.”

De negen monografieën van Moorsele hofsteden zullen te koop worden aangeboden. Stefaan is trots om de restauraties te tonen van de hoeve die nu al drie generaties van Gykieres herbergt.

