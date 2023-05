Met ErfgoedApp op stap in beestig Brugge

De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken van stad Brugge lanceert twee thematische wandelingen in de ErfgoedApp. Het gaat om een wandeling in de binnenstad en een wandeling in de kinderboerderij, telkens met de focus op dieren. In de nabije toekomst volgen nog meer digitale erfgoedwandelingen over specifieke thema’s.

“De ErfgoedApp is een gratis middel om aan de hand van wandelingen het erfgoed in de eigen stad te (her)ontdekken. Je trekt van punt naar punt en ontdekt de verrassendste verhalen. Er is extra aandacht voor de leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Je hoeft geen toestellen te huren of papieren plannen te kopen. Je gaat gewoon op pad met je eigen smartphone. Je kan de routes volgen op je eigen tempo en wanneer het jou best past”, zegt schepen van Monumentenzorg Franky Demon.

Zeven torentjes

In de Brugse binnenstad maak je kennis met het beestige karakter van enkele historische parels en van het stadscentrum op zich. Ook basisschool Hemelsdaele, waar een bijzondere verzameling opgezette dieren te zien is, is opgenomen in de Beestige Centrumwandeling. Deze wandeling start en eindigt op de Vismarkt en neemt zowat anderhalf uur in beslag.

“De andere wandeling plaatst het boeiende verhaal en het bouwkundig erfgoed van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek in de kijker. Tijdens de rondgang op de eeuwenoude boerderijsite ontdek je onder meer dat de duiventoren geen zeven torentjes telt en dat de grote schuur eigenlijk niet thuishoort op het domein”, luidt het nog. (CGRA)