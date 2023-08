Met een scooter op gastronomische wijnsafari in eigen land

Het is eens wat anders: bij mooi weer op een scooter deelnemen aan De Gastronomische Wijnsafari en dan nog in de eigen regio. Drie ondernemers, uit Zonnebeke, Kruiseke en Beselare, bundelen de krachten en bieden een dagvullend programma aan. Aan 145 euro per persoon weliswaar niet goedkoop maar culinair wel hoogstaand. “We zorgen voor een unieke en smaakvolle ervaring”, klinkt het. “We brengen een stukje Toscane in West-Vlaanderen.

Voor liefhebbers van bijzondere cool climate wijnen, heerlijke gastronomie en een avontuurlijke dagbeleving gaat het alvast over een uniek concept. Dit exclusieve dagarrangement is een initiatief van D’Antoniusscooters uit Zonnebeke, Wijndomein Ravenstein op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke en Wijnresto Merlijn in Beselare.

“We bezorgen de mensen een onvergetelijke trip vol prachtige landschappen, heerlijke wijnen en een driegangenlunch met lokale topproducten en drie aangepaste wijnen van Ravenstein.”

Eerst testrit

De Gastronomische Wijnsafari start om 9 uur op de Sint-Antoniushoeve, een vakantiewoning met acht kamers in de Grote Molenstraat in Zonnebeke. Mieke Vancoppenolle en Yves De Rudder staan voor uniek scooterverhuur in de Westhoek. Ze hebben zestien elektrische scooters om solo of in duo rond te toeren.

“Bij aankomst krijgen de deelnemers een gedetailleerde uitleg over het gebruik van de scooter en eventueel de golfkar”, zegt Mieke. “ Inclusief een testrit om vertrouwd te raken met het voertuig. Wij zorgen voor de helmen en een gps met uitgestippelde route langs prachtige landelijke wegen.”

De scooters halen een snelheid van 25 kilometer per uur. Na ongeveer een halfuur rijden is Wijndomein Ravenstein bij Dirk Talpe en Patricia Lenoir de eerste halte “Met een korte rondleiding op het domein kunnen onze gasten dan genieten van de heerlijke wijnen”, zegt Patricia Lenoir.

Smaakdiner

Daarna gaat het twintig minuten verder naar WijnResto Merlijn in de Oude Wervikstraat in Beselare. Chef Wendy Vanhecke roert er in de potten. “We serveren een smaakdiner met lokale topproducten”, aldus gastvrouw sommelier Carine Hoedt. “Bij mooi weer vormen de panoramische terrassen, tuinwijngaard en koivijver een magnifiek decor.”

Omstreeks 15.30 uur gaat het verder met de scooters, terug richting de Sint-Antoniushoeve in Zonnebeke.

Deze onvergetelijke vipsmaakervaring vanaf vier personen kan je boeken tot eind oktober en vanaf maart volgend jaar van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 16 uur. (EDB)

Voor meer info en reservatie: info@wijndomein-ravenstein.be