Mesen griezelt met spannende halloweentocht

Op zaterdag 28 oktober pakt het stadsbestuur van Mesen in samenwerking met de jeugdraad opnieuw uit met een spannende halloweentocht. Het is al de vierde keer dat Mesen deze griezelwandeling organiseert.

Dit jaar zet Mesen nog meer in op beleving voor jong en oud, met griezelige decors langs een uitgestippeld parcours van ongeveer drie kilometer. “Vorig jaar was er een twintigtal figuranten. Tussen 18 en 20 uur is er een tocht voorzien voor kinderen tot 12 jaar, maar ook oudere kinderen of volwassenen kunnen hiervoor inschrijven.

Om 20 uur start de tocht voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. We vragen ouders strikt toe te zien op die leeftijdsgrens omdat de beleving op sommige locaties intens kan zijn”, aldus schepen Maité Hellem (MLM).

De halloweentocht start net zoals vorig jaar aan de Vredesschool en duurt ongeveer een uur. De climax van de tocht ligt opnieuw in de crypte van de Sint-Niklaaskerk. De aankomst is ook in de Vredesschool waar er een drankje is voorzien. “De reacties vorig jaar waren héél positief. En de deelnemers die vorig jaar de crypte niet meer durfden in te gaan, krijgen dit jaar een herkansing.”

Trick or treat

Met Halloween op dinsdag 31 oktober wordt dan Trick or treat georganiseerd. “Vanaf 14 uur kunnen kinderen onder begeleiding op trick or treat gaan, jagend op snoep. Er zijn verschillende routes uitgetekend zodat heel Mesen bezocht wordt door kleine griezels. De vraag komt van onze inwoners zelf. Op die manier creëren we meer betrokkenheid tussen het centrum en de wijken.”

“Vooral voor oudere en nieuwe mensen is dit heel leuk. Ze kunnen een kort babbeltje slaan met de buren, terwijl ze de jongsten kunnen verwennen met wat snoep. We komen dus graag tegemoet aan de vraag van de Mesenaars”, besluit schepen Hellem. “Om 16 uur is er een kinderfilm, om 19.30 uur een film voor tieners en volwassenen, uiteraard volledig in het teken van Halloween.”

(MDN)

Wie zich geroepen voelt om mensen de stuipen op het lijf te jagen, kan zich melden via communicatie@mesen.be.