Merkem klaar voor eerste kerstmarkt

Voor het eerst wordt in Merkem een kerstmarkt georganiseerd. Initiatiefnemer is Amand Kesteloot, die alle lokale verenigingen aansprak om er samen een sfeervolle bedoening van te maken op zaterdag 14 december.

“Heel wat verenigingen waren meteen overtuigd om Merkem in de kerstsfeer onder te dompelen en vooral om het Marktplein tot de gezelligste kerstmarkt van het land om te toveren”, opent organisator Amand Kesteloot.

Programma

“Wat de bezoekers kunnen verwachten? Heel wat lekkers om te eten en te drinken, sfeervolle kerstversieringen, en prachtige muziek. De Harmonie zorgt om 20 uur voor een optreden, en om 20.30 uur is het de beurt aan het pop-upkerstkoor. Tussen 19 en 20 uur komt de Kerstman even langs, en maakt hij graag tijd om met de kleinsten op de foto te gaan.”

De kerstmarkt vindt op zaterdag 14 december vanaf 17 uur plaats op het Marktplein. De verenigingen die deelnemen zijn: KLJ Merkem, Harmonie Merkem, pop-upkerstkoor, De Buskanters, Toeternietoe, Landelijke Gilde Merkem, Ferm Merkem, Femma, Samana, De Kinderspelen en Aspi’s KSA Merkem, met de medewerking van Gemeente Houthulst. “Het is de eerste keer dat we een Kerstmarkt organiseren en we hopen uiteraard op een beetje goed weer. Wat vaststaat is dat we heel wat ideeën en plannen hebben om er voor iedereen iets moois van te maken”, aldus Amand.

Vrede en vreugde

“Met de optredens van de Harmonie en het koor zijn we zeker van een goede sfeer, wat kerstmuziek hoort er immers bij. Het is ook vanzelfsprekend dat we hopen volgend jaar een vervolg aan deze eerste kerstmarkt te kunnen breien. Iedereen is welkom om een vrede- en vreugdevolle avond te beleven en met een goed gevoel terug naar huis te keren”, besluit Amand Kesteloot. (ACK)