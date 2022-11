Melissa Everaert is consulente bij Upper at home: “Veel minder gêne over seksspeeltjes dan vroeger”

Sinds vier jaar gaat Melissa Everaert de baan op om de producten van Upper at home aan de vrouw, maar ondertussen ook aan de man, te brengen. Het erotisch getinte productengamma blijkt meer dan enkel de dames te bekoren. “Je ziet een evolutie de jongste jaren.”

Recent was Melissa Everaert nog te gast op een Ladiesnight in ’t Elfde Gebod. Maar ze struint ook heel West-Vlaanderen af om haar klanten te enthousiasmeren over het gamma van Upper at home.

In de volksmond is het beter bekend als Upperdare, maar ondertussen gaat de firma al een tijdje onder de noemer Upper at home door het leven?

“Volgend jaar bestaat de firma 20 jaar. Ze werd destijds opgericht door twee vriendinnen die de huisparty’s een andere schwung wilden geven. En dat bleek een schot in de roos. En ondertussen zijn we al met 100 demonstratices.”

Die worden ook Upperladies genoemd. Hoe kreeg jij de smaak te pakken?

“Door zelf zo’n Upperparty bij te wonen. Ik had me ongelofelijk geamuseerd en wilde dat ook wel doen. Uiteraard moet je daar wat in groeien. De eerste keer was ik best zenuwachtig, maar ondertussen heb ik dat ook goed onder de knie.”

Hoe pak je zo’n avond aan?

“Het is niet zo dat we daar meteen uitleg doen over een vibrator. Eerst gaan we de geschiedenis van het bedrijf wat uitleggen, vervolgens stellen we de verzorgingsproducten en onze massagekaarsen voor. Ook die hebben vaak al een erotische werking. We hebben ook onze lingerielijn, maar uiteindelijk gaan we over tot ons gamma aan seksspeeltjes.”

Waar moet je als consulente zo overal naar toe?

“Soms staan we op beurzen zoals recent op de Gentleman’s Fair in Waregem. Maar we gaan ook vaak bij de mensen thuis. Dan werken we met een gastvrouw die een groep vriendinnen uitnodigt. Een groep tussen de 8 en 12 personen is ideaal.”

Heerst er niet vaak wat gêne tussen die vriendinnen?

“Vandaag de dag niet meer. De mensen zijn daar opener in geworden. Je leert er zelfs elkaar beter door kennen. Soms komt het ook voor dat de moeder van de gastvrouw is uitgenodigd. Dat doen ze alleen maar omdat ze weten dat zij er ook voor open staan. Het seksleven is meer bespreekbaar geworden, maar we doen dat ook altijd met volle respect.”

Melissa Everaert showt een enkele attributen uit het Uppergamma. “Ons assortiment is enorm groot.” © Frank Meurisse

We hebben het nu vooral over de dames, maar ook de heren zijn welkom!

“Zeker en vast. We zien het ook steeds maar toenemen, er is daar de jongste jaren een evolutie in te zien. De dames hebben hun partner mee. En het valt op dat die dat eigenlijk vrij serieus benaderen. We hebben in ons gamma ook een aanbod voor mannen, zoals penisringen. Die speeltjes moeten niet als bedreiging gezien worden, maar eigenlijk een stimulans voor het seksleven. Sommige mensen zijn al jarenlang samen en kunnen daar wel een opkikkertje gebruiken. De sfeer op die avonden is heel gezellig. Er wordt natuurlijk ook wat afgelachen, maar net dat maakt het zo leuk.”

Krijgen de klanten meteen ook de gewenste artikelen mee naar huis?

“Ons assortiment is zo groot, dat we niet alles bij ons kunnen hebben. Bij een demonstratie hebben we vaak de toppers en de meest verkochte speeltjes mee. Er bestaan ook vaak verschillende varianten van eenzelfde item. In een ander kleur of andere afmetingen. We tonen dus een deel van ons gamma en daaruit kan dan discreet worden besteld. En dat wordt dan al even discreet in een pakketje aan huis geleverd.”

Krijg je soms ook onverwachte vragen tijdens zo’n avond?

“Dat weet je nooit op voorhand. Maar we zijn wel op alles voorbereid. We hebben een regiomanager waarbij we ten allen tijde mogen aankloppen. En we krijgen ook heel wat opleidingen, bijvoorbeeld over de menopauze, vaginisme, hoe om te gaan met mensen die herstellen van kanker… En je leert ook zelf veel door het gewoon te doen. Echt slechte ervaringen heb ik nog niet gehad en ik doe het nog steeds super graag.”

Je combineert het met je gezin, een job, je bijberoep als kapster… Hoe vaak ben je dan ook nog op de baan voor Upper at home?

“We streven naar minstens vier keer per maand. Ik bestrijk daarbij een groot deel van West-Vlaanderen. Soms contacteren mensen me persoonlijk, maar andere mensen vinden de weg naar ons via de site of sociale media. En dan maken wij een afspraak met hen. Als ze tijdens de week zo’n avond organiseren, is er nog een extra korting voor de gastvrouw. De ervaring leert ons dat zo’n avondje in de week ook het best werkt. Voor de gastvrouw is het een voordeel dat de mensen niet tot een gat in de nacht blijven plakken (lacht). Maar je bent ook zeker dat er meer mensen afkomen, in het weekend heb je al gauw een afzegging of een dubbele boeking. En die gastvrouwen doen ook hun best. Vaak staan de hapjes en drankjes al klaar om er een gezellige avond van te maken in vrienden- of familiekring.”