Melissa Depraetere (Vooruit) vindt dat pretparken meer inspanningen moeten doen voor kinderen met handicap: “Bellewaerde op het matje roepen”

In de Kamercommissie riep Melissa Depraetere (Vooruit) staatssecretaris Alexia Bertrand op om Bellewaerde op de vingers te tikken omdat een abonnee met een beperking sinds kort nog maar op twee attracties kan door strengere veiligheidsnormen. Volgens Bellewaerde werd er drie weken echter al een regeling getroffen met de jongen en zijn ouders.

Lander, een jongen uit Waregem die bij de geboorte hersenschade opliep, had al acht jaar een abonnement voor Bellewaerde. In september verlengden de ouders van Lander het abonnement voor 400 euro. “Maar daar zal hij weinig plezier aan beleven”, zegt voorzitter Melissa Depraetere van Vooruit. “Bellewaerde verstrengde onlangs zijn veiligheidsnormen. Daar zijn jongeren met een handicap de dupe van. Lander mag amper op attracties, ook al krijgt hij hulp van zijn vader. Voordien had hij al een beperkte toegang tot attracties, door de nieuwe regels blijven er maar twee attracties over. Bellewaerde wilde het abonnement niet terugbetalen. Dat kan echt niet de bedoeling zijn.”

Elke melding ernstig bekijken

Depraetere riep staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open VLD) op in de Kamercommissie om een oplossing te zoeken. “Bij een aantal attracties kunnen toegangsbeperkingen zijn om veiligheidsredenen, maar de consument moet daarover duidelijk worden geïnformeerd”, antwoordde Bertrand. “Daarom heeft het kabinet contact opgenomen met Bellewaerde. Het pretpark gaf aan de situatie te betreuren en verzekerde dat het elke melding ernstig zou bekijken. Intussen is het abonnement van de jongen in kwestie ook terugbetaald.”

Al lang geregeld

Bij Bellewaerde zegt directeur Stefaan Lemey dat de kwestie al drie weken geleden opgelost werd. “Dat is al lang geleden geregeld met Lander en zijn ouders. Daarbij werd ook het kabinet van minister Bertrand betrokken. Wij hebben een heel goeie relatie met die mensen. Wij ontvangen iedere jaar honderden mindervaliden en krijgen daarvan veel positieve reacties.” (TOGH)