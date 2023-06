Meetjeslandse oldtimerclub trekt door de Westhoek en houdt even halt in Lo

De Meetsjeslandse Oldtimerclub (MOC) organiseerde van 16 tot 18 juni de driedaagse ‘Atlantikwall Weekend’. De oldtimers uit de jaren vijftig, zestig en zeventig hielden ook even halt in Lo.

De Meetjeslandse Oldtimer Club werd veertien jaar geleden boven de doopvont gehouden. Aanleiding was het gemis aan een gezellige club van gepassioneerde oldtimerliefhebbers in het Meetjesland. De vereniging heeft tot doel het bewaren en gebruiken van automobielen van vóór 1970 of waarvan het eerste model uit deze periode dateert. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van allerhande manifestaties zoals rondritten. De voorbije dagen trok de oldtimerclub dus naar aanleiding van het Atlantikwallweekend door de Westhoek. (KVCL)