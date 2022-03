Meer dan honderd wielertoeristen laten hun fiets wijden voor een veilig fietsseizoen

Voor de 10 de keer werd er zondagmorgen een gezamenlijke fietswijding voor de Ieperse wielertoeristenclubs georganiseerd.

Tot verleden jaar was de organisatie in handen van de Molteni’s, maar dit jaar nam de club Koeketoe de fakkel over. Een achttal clubs, goed voor ruim 120 wielertoeristen startten deze morgen om 9 uur voor een gezamenlijk ritje tegen een aanvaardbaar tempo.

Rond de klok van elven kwamen ze aan bij hun clublokaal De Oude Veemarkt. Eerst werden de suikers aangevuld met een lekker biertje, waarna priester Mathias Parret overging tot de fietswijding en de wielertoeristen een veilig jaar toewenste met veel plezier en zonder ongevallen.

(EF)