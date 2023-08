Meer dan 8.000 bezoekers voor I Love Thailand: Thaise ambassadeur bracht een bezoek aan grootste Thaise markt van de Benelux

Deze namiddag werd op het Paelsteenveld de grootste Thaise markt van de Benelux en het I Love Thailand Festival georganiseerd. Het festival was na een onderbreking van drie jaar aan zijn 12e editie toe en kreeg, gespreid over de volledige dag en avond, tussen de 8.000 en 10.000 bezoekers over de vloer.

Tientallen stalletjes die de heerlijke geur van Thaise gerechten verspreidden, souvenirs, gespecialiseerde touroperators, een ontspannende Thaise massage,… je vond het zaterdag tussen 10u en middernacht allemaal terug op het evenementenplein en de concertweide van het Paelsteenveld.

En wie het liever wat actiever zag, kon dansen op de muziek van enkele Thaise bands.

“Uniek aan het Thai Festival in Bredene zijn de 3 podia, waarop heel veel Thaise dansen en optredens plaatsvinden. Dit jaar was de immens populaire Thaise zanger Pee Saderd te gast. Hij kwam speciaal overgevlogen met zijn live band en dansers”, legde toerismeschepen Alain Lynneel zaterdag uit.

“De shows van Pee Saderd, met prachtige kostuums, zijn echt topentertainment. Dat de Thaise gemeenschap uit België, Nederland en zelfs Duitsland naar Bredene kwam afgezakt, had onder meer met Pee Saderds concert te maken. Hij is echt megagroot in Thailand. Als je hem dan helemaal gratis aan het werk kunt zien, dat laat je die kans niet schieten”, pikte Thierry Devos, die alle 12 edities van I Love Thailand in Bredene organiseerde, in.

“Ons festival, met zijn sfeervolle markt, is intussen een begrip geworden in de Thaise gemeenschap te lande. Spreek iemand van Thaise origine aan in Antwerpen en die kent geheid ons festival.

De grote opkomst verbaast me dan ook niet, vooral omdat het bovenop nog eens mooi weer is. Naast de Thaise gemeenschap zakten duidelijk ook de Bredenaars en toeristen massaal naar het Paelsteenveld af.”

Schepen Lynneel en organisator Thierry Devos mochten zaterdag ook de Thaise ambassadeur in België op het festival ontvangen. Ambassadeur Sek Wannamethee bekende nooit eerder in Bredene te zijn geweest en leek danig onder de indruk van wat doorgaat voor het grootste Thai Festival van de Benelux.

Schepen Daisy Hoste, schepen Kristof Vermeire, schepen en plaatsvervangend burgemeester Erwin Feys, ambassadeur Sek Wannamethee, toerismeschepen Alain Lynneel, schepen Kelly Spillier en organisator Thierry Devos. Het gemeentebestuur bedacht de ambassadeur met een marsepeinen Boeddha van de hand van marsepeinmeester Anthony Lams. (MM)