Meer dan 400 deelnemers aan Knuffelduik in Oostduinkerke

Meer dan 400 deelnemers schreven zich in om deze namiddag een duik in zee te nemen. Na een half uurtje opwarming trokken de moedigen het kille zeewater in onder ruime belangstelling en op de tonen van muziek van het Showkorps El Fuerte. Na de inspanning in het snel opkomende water volgde op de Zeedijk een jenevertje of warme chocomelk.

Voor heel wat deelnemers is dit een jaarlijkse traditie om in club-, werk- of familieverband af te spreken en tegelijkertijd een goed doel te steunen: de opbrengst gaat naar vzw Kiekafobee, een vereniging die zorgt voor de huur van twee appartementen in Koksijde waar kinderen met een levensbedreigende ziekte kunnen genieten van een deugddoende vakantie met hun familie.

Het evenement wordt afgesloten met een liefdesvuurwerk.