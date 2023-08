Meer dan 200 bieren te proeven op Internationaal Streekbierenfestival

Op 14 en 15 augustus is er de 21ste editie van het Internationaal Streekbierenfestival op het Toyeplein in Zwevegem. Naast de vele bieren is er ook aandacht voor de verbroedering met Midsummer Beer Happening, een gelijkaardig festival in Schotland.

Het is een open deur intrappen wanneer we stellen dat het festival al jaren het mekka voor de bierliefhebber is met 12.000 bezoekers, aangetrokken door de meer dan 200 streekbieren, afkomstig van ruim 40 brouwerijen, die worden aangeboden. Behalve één van de grootste openluchtbierfestivals in Europa, wil het Internationaal Streekbierenfestival ook een gezinsfestival zijn.

“Vooreerst is er de unieke terrasjessfeer, met voor elk wat wils. Muziekliefhebbers kunnen genieten van liveoptredens van onder meer op maandag De Rustende Moeders, Cindy Debue en Yune en op 15 augustus van De Coureurs, coverband Am’Brass en Studio Banaal”, geeft voorzitter Yvan Devlaminck mee.

“Voor de kinderen is er een heus kinderdorp met kermisattracties en gratis animatie onder het toezicht van de professionele monitoren van vzw Crejaksie. Wie graag een hapje eet tussendoor, kan terecht in onze uitgebreide foodcorner.”

“Leren van elkaar”

Tijdens de tweedaagse gaat er ook aandacht naar de verbroedering met de Midsummer Beer Happening Schotland. “Met ons festival in Zwevegem zijn we een van de grootste evenementen in zijn soort in België. In juni hebben we de krachten gebundeld met de Midsummer Beer Happening in Stonehaven, dat duizenden mensen ontvangt uit heel Schotland, het Verenigd Koninkrijk en Europa. In juni brachten wij hen een bezoek, nu mogen wij een delegatie verwelkomen”, aldus de voorzitter.

“We streven ernaar om samen te werken om van elkaar te leren en te ondersteunen en om beide festivals in binnen- en buitenland te promoten. Er werd een gemeenschappelijk logo ontworpen voor op onze eigen publiciteit en onze websites.”

Praktisch

Het festival is geopend op maandag 14 augustus van 15 tot 23.30 uur en op dinsdag 15 augustus van 13 tot 23.30 uur. De kassa’s sluiten om 23.15 uur. Er zijn geen dranken meer te verkrijgen vanaf 23.30 uur, de standen zelf sluiten om 24 uur. Drankjetons kosten 4 euro voor een streekbier of een wijntje en 2 euro voor een frisdrank, pils of koffie. Voor de glazen vraagt men een waarborgjeton van 5 euro.

“Wanneer men die inlevert bij de kassa, ontvangt men 4 euro. Die ene euro verschil gebruiken wij om een deel van onder meer de milieu- en afvalkosten te betalen maar ook om De Engelenhoeve, een pretpark voor andersvaliden, te steunen.”

Info: www.flanderseventsvzw.be

(Geert Vanhessche)