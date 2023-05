Met net geteld 2.038 wandelaars is de Skobiaktocht van de Spartastappers een bestseller geworden op het wandelgebied in Ardooie. De hele dag doorkruisten ze de gemeente over diverse afstanden. Er waren 267 eigen leden en daarboven maakten wandelaars van meer dan honderd clubs de oversteek naar Ardooie. Voor de organisatie kon de wandelclub rekenen op heel wat helpende handen. (JM/foto JM)