Meer dan 100 dansers tijdens ‘Legends’ in Menen

Op zaterdag 17 juni haalt de Menense dansschool Love2Dance alles uit de kast om weer een spektakel voor te schotelen om ‘u’ tegen te zeggen. Méér dan 100 dansers staan nu al vol ongeduld te trappelen om er in te vliegen.

“Het is intussen al onze derde editie en dit jaar kozen we als thema ‘Legends’. Legendarische dansen van onder andere Elvis, Madonna en zelfs Charlie Chaplin zullen de revue passeren”, zegt bezieler Nathalie Lotoi (52). Samen met haar zus Severine zorgt Nathalie al meer dan drie jaar voor een dansende ‘vibe’ in Menen.

“Met onze broer, Jonathan, creëerden we jaren geleden onze eigen dansgroep ‘4 Jeans’. Vandaag heten we Loce2Dance en zijn we intussen gegroeid tot een dansschool met meer dan 100 leerlingen”, vertelt Severine (46).

De zusjes waren al van kleins af gebeten door het dansvirus. “Ik heb dit altijd al willen doen. Toen ik de eerste keer de clip Thriller zag van Michael Jackson was ik meteen verkocht. In de klassieke dansschool vond ik er echter mijn gading niet, vandaar onze eigen dansschool”, aldus Nathalie.

Als rasechte autodidacten leren ze hun leerlingen allerlei eigen gecreëerde choreografieën aan. Daarbij worden ze geruggensteund door één van hun ex-leerlingen Marine Vrielinck (31), nu danslerares en rechterhand van de zusjes. “Mijn zoon Roman, danst ook mee op enkele K-Pop nummers. En het is nu niet omdat het mijn zoon is, maar het wordt een echte topdanser”, lacht Nathalie.

Interactief

De méér dan twee uur durende dansshow zal ook interactief zijn. “Onze uitdaging is om op het slotnummer het hele publiek mee te laten dansen. Alle dansers zullen ook hun unieke outfits meekrijgen naar huis, als dank voor hun harde werk”, weet Severine.

De zusjes houden na de show enkele proeflessen voor nieuwe leerlingen. “Op maandag 19, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni kan je een proefles komen volgen en voor onze vaste leerlingen zijn er op die dagen ‘vriendjesdagen’. Iedereen kan dan gratis een les komen meevolgen. We zoeken ook nog nieuwe leraressen voor onze steeds groter wordende dansschool”, besluit Nathalie.

(NV)

Info via 0494 11 15 09 of lotoinathalie@gmail.com.