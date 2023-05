Meer comfort voor rolstoelgebruikers in zwembad: Zwemuurtje Somival nu nog veiliger

In samenwerking met de firma Handimove zocht Somival naar een betere oplossing voor de bestaande en nieuwe tilliften die mensen met een beperking laten genieten van waterpret in zwembad De Treffer. De Ronde Tafel Waregem heeft een belangrijk deel ervan gesponsord.

“Het resultaat is ronduit fantastisch”, zegt een fiere persverantwoordelijke Lucien De Bels. “Op zaterdag 29 april werd een demo georganiseerd van het nieuwe tilliftsysteem voor een delegatie van het stadsbestuur en van De Ronde Tafel Waregem. De serviceclub levert hierdoor een grote bijdrage om mensen met verminderde mobiliteit of beperking op een comfortabele en veilige manier in het water te laten voor het recreatieve zwemuurtje bij Somival. Dat vindt iedere zaterdagmorgen plaats, van 9 tot 10 uur in zwembad De Treffer.

“Het systeem met beugel waarbij de zwemmers opgenomen werden onder de armen, wordt nu vervangen door een zeteltje dat in de rolstoel geplaatst wordt,” verduidelijkt Lucien.

“De zwemmer wordt nu in het zeteltje in het water gelaten. De beugel wordt wel nog gebruikt voor personen die een grotere ondersteuning nodig hebben. Het systeem werd ontwikkeld door de firma Handimove. Met Somival stonden we in samenwerking voor de praktische proeven. Het zeteltje wordt in de transitrolstoel geplaatst in de technische ruimte en de zwemmer neemt plaats’, aldus Lucien. “Het zeteltje is met een veilig systeem bevestigd aan de lift (metalen verpleegster, red.) en wordt in het water gelaten. In veel gevallen kan de zwemmer zelfstandig uitstappen. We hebben op dit ogenblik vier zeteltjes in gebruik zodat de beweging in en uit het water vlot kan verlopen.”

Capaciteit aanpassen

“De hele operatie vraagt wel wat meer tijd. De beschikbare zeteltjes zijn daarom zeer belangrijk. Met de huidige capaciteit loopt alles vlot. De gebruikers zijn zeer enthousiast en tevreden over het systeem.”

“Bij meer intensief gebruik kan de capaciteit onmiddellijk aangepast worden. In het zwembad in Wielsbeke wordt met hetzelfde systeem gewerkt. Wie het systeem eens in werking wil zien, kan dit steeds vrijblijvend. Een afspraak vooraf maken, is wel noodzakelijk om alles in goede en veilige banen te kunnen leiden.” (PP)

Info: 0477 23 76 58, recreatiefzwemmen@somival.be en www.somival.be.