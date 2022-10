MEC krijgt nu ook een Wijnfestival

Wie een voorraad wijn wil aanleggen voor de nakende eindejaarperiode kan op zondag 23 en maandag 24 oktober in het MEC Staf Versluys terecht. Wijnhuis Douchy organiseert er dan een nieuwe editie van zijn ‘Wijnfestival’.

Tien jaar na de laatste editie is Wijnhuis Douchy opnieuw te gast in het MEC Staf Versluys. “Om lekker te ‘wijnen’ moeten de liefhebbers op 23 en 24 oktober in Bredene zijn. Ze zullen er kunnen proeven van een ruim assortiment aan wijnen uit Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Er is ook een brede waaier aan champagne, prosecco en cava”, legt toerismeschepen Alain Lynneel uit.

“Er zullen ongeveer 25 producenten aanwezig zijn, die samen een 250-tal verschillende producten kunnen laten proeven. Het festival brengt dit jaar ook de betere porto en madeira onder de aandacht”, aldus Johan Douchy van het gelijknamige Wijnhuis.

Iedereen is welkom op zondag 23 oktober of maandag 24 oktober van 15 tot 19 uur. Bezoekers betalen 5 euro toegang en krijgen daarvoor een degustatieglas, dat ze vervolgens mee naar huis mogen nemen. Wie dat wenst, kan op zondag en maandag vanaf 19 uur genieten van een VIP-formule (diner met passende wijnen/85 euro).

Meer informatie? info@douchy.com. (MM)