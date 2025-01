Massale opkomst voor nieuwjaarsreceptie van Oostrozebeke

De grote Enamezaal van gemeenschapscentrum Mandelroos liep eivol voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Iedereen genoot van een hapje en een drankje en heel wat mensen bleven plakken tot een stuk in de namiddag. In zijn nieuwjaarstoespraak gaf burgemeester Luc Derudder aan dat zijn ploeg van plan is om een sterk beleid te voeren dat volledig gedragen wordt door de bevolking. “We gaan met de volledige groep voor een warme gemeenschap die leeft in de verenigingen en buurten. Aanspreekbaarheid, luisterbereidheid en aanwezigheid vind ik enorm belangrijk want daaruit groeien mooie initiatieven. Laten we verder werken aan een warm Oostrozebeke. Ik ben er zeker van dat wij kunnen rekenen op de steun van dit warm publiek”, besluit een gelukkige burgemeester Luc Derudder. (CLY/foto CLY)