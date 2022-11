Marokkaanse bakkersgast leeft al gekscherend met zijn collega’s toe naar WK-duel tussen België en Marokko: “Een voetbalmatch, geen gevecht”

Niet enkel in steden als Brussel, Antwerpen of Gent leeft de sportieve rivaliteit rond de match tussen onze Rode Duivels en Marokko. Ook in een Izegemse bakkerij van Jan Dierickx Visschers op de Bosmolens loopt de temperatuur wat hoger op.

Mhamed Khelfioui (20) uit de Roeselaarsestraat in Izegem doet zijn stage bij Bakker Jan op de Bosmolens. Er wordt sowieso al wel wat over en weer gejend in het atelier, maar dat gebeurt nu net iets meer met het WK-duel tussen België en Marokko in het verschiet. Mhamed speelt zelf minivoetbal en volgt de prestaties van het Marokkaanse nationale team op de voet. “We hebben enkele toppers als Ziyech en Hakimi, maar ik heb het ook voor Boufal. We hopen natuurlijk de volgende ronde te halen. Ik ga de wedstrijd bekijken op een verjaardagsfeestje van een vriend. Er zullen daar 30 mensen zijn en als enige zal ik voor Marokko supporteren. Ik zal mijn vlag zeker meedoen.”

Er hangt wat geladenheid rond de wedstrijd. “Maar dat is toch voor niets nodig, het is een voetbalmatch, geen gevecht. En dat de beste moge winnen”, is Mhamed van mening.

Ook bakker Jan Dierickx Visschers – in zijn vrije tijd ook voetbalref – treedt zijn stagiair daarin bij. “Laat ze gewoon voetballen. Er wordt te veel over randzaken gepraat.”

België of Spanje

In de Izegemse bakkerij werken ook nog drie winkelmeisjes met Marokkaanse roots. “Maar er zijn nog twee van mijn gasten, volbloed Belgen, die voor Marokko zullen supporteren. Dat doen ze als vorm van protest, omdat niet Brandon Mechele van hun Club Brugge geselecteerd is, maar wel Zeno Debast”, lacht hij.

Mocht Marokko uitgeschakeld zijn dan overweegt Mhamed toch te supporteren voor de Belgen. “Of voor Spanje, ik heb ook drie jaar in Valencia gewoond. Spanje is een van de favorieten voor de wereldtitel.”