Marnik en zijn vrouw Anja gaan unieke wandeluitdaging aan: “Elke gemeente doorkruisen binnen de 100 kilometer van Dadizele”

Marnik Malengier en zijn vrouw Anja wandelen sinds twee jaar door elke gemeente die binnen een straal van honderd kilometer van Dadizele ligt. Ondertussen maakt Marnik foto’s van bezienswaardigheden onderweg. “Ik hoop binnen een aantal jaar alle kapelletjes en oorlogsmonumenten gefotografeerd te hebben.”

Dadizelenaar Marnik Malengier (57) is vooral gekend in rallymiddens. Zo helpt hij mee bij de organisatie van de rally in eigen gemeente. Daarnaast is Marnik van jongs af aan een fervent wandelaar. “Mijn vader stond mee aan de wieg van de wandelclub in Wervik en als klein manneke ging ik mee”, vertelt hij. Marnik was op zijn veertiende al clubkampioen en wandelde op jonge leeftijd de 100 kilometer in Bornem en De Nacht van Vlaanderen in Torhout. “Maar in mijn puberjaren verdween die hobby wat op de achtergrond”, zegt hij.

Vijftien jaar geleden pikte Marnik de draad weer op. Samen met zijn vrouw Anja hebben ze toen verschillende GR-routes gewandeld. “Ik ben toen terug lid geworden van de wandelclub in Wervik en we namen deel aan tal van georganiseerde wandelingen.” Marnik merkte echter dat die georganiseerde tochten minder zijn ding zijn. “Het is er telkens erg druk en de organisatoren mijden vaak de dorpscentra.”

Marnik zocht naar een manier om al wandelend dorpen en steden te ontdekken. Hij lijstte alle gemeentes op die binnen een straal van honderd kilometer van Dadizele liggen. Daarbij ook dorpen uit onder andere het Brusselse, in Nederland, in Noord-Frankrijk en Henegouwen. “Mijn vrouw kiest vijf nummers en dan bereid ik via een app een wandeling voor. Daarbij ga ik vooral op zoek naar kleinere paden.” Het koppel startte twee jaar geleden aan hun wandelavontuur en doorkruiste inmiddels al 500 gemeenten. Elke wandeling is zo’n tien à vijftien kilometer lang en combineert soms verschillende dorpen. “Maar ik moet telkens een foto hebben van de kerk. Pas dan zijn we er echt geweest”, zegt de wandelaar.

Fotoreeksen

Tijdens de wandeltochten neemt Marnik altijd verschillende foto’s. Van honden die buiten zitten, van afbeeldingen van bakkers, graffiti, kapelletjes of zitbanken, alles legt hij vast. Die foto’s sorteert hij thuis mooi in mapjes op zijn computer. En hij post elke keer een selectie foto’s op zijn Facebookpagina. “Op die manier heb ik niet alleen een mooi beeld van elke gemeente, maar heb ik ook collecties van verschillende objecten of onderwerpen. Ik vind het gewoon een leuke hobby. Al wandelend leren we alle streken kennen.”

Marnik en Anja trekken er elke week minstens één keer op uit. “Normaal gezien zouden we over negen jaar alle gemeenten afgevinkt moeten hebben. Iedere gemeente of regio heeft zijn charme. In Noord-Frankrijk vind ik het wel minder aangenaam om te wandelen. Daar heb je vaak grote open vlaktes. De Zwalmstreek vind ik bijvoorbeeld wel heel leuk. Het meest verrassend vond ik het dorpje Ittre in Waals-Brabant.”